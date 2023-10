Maddalena Corvaglia: “I valori, l’amore tra un uomo ed una donna”

Maddalena Corvaglia oggi ha pubblicato su Instagram un carosello di foto in cui è in un atelier di abiti da cerimonia contornata da quattro spose. Probabilmente un semplice servizio fotografico (non compare nessun hashtag #ADV) e cui l’ex velina bionda di Striscia la Notizia ha allegato un suo pensiero in cui si legge “mondo normale” e anche l’amore “fra un uomo e una donna”.

“Pomeriggio stupendo ieri” – ha scritto Maddalena Corvaglia su Instagram – “Immersa nel mondo magico delle SPOSE. Dove la luce di una DONNA che si prepara al giorno più bello della sua vita, mi ricorda che esiste ancora un mondo NORMALE”.

Un pensiero a cui aggiunge una sua personale chiusura: “I valori. ❤️ L’amore tra un uomo ed una donna, l’inizio di una nuova famiglia. 👩‍❤️‍👨 La speranza in un futuro per l’umanità. 🌎“.

Personalmente non ho ben capito l’unione fra una donna che si sposa e il mondo normale. Che sia un suo pensiero espresso male? Nel dubbio, sono sicuro che quell’atelier a cui ha prestato la propria immagine sia felicissimo di vendere abiti da cerimonia anche a spose che vogliono unirsi ad altre spose. I valori ci sono in tutti i tipi di amore.

PS, il mio commento lasciato sotto al suo post è sparito.

Ma questo è rimasto.