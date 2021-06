Maddalena Corvaglia è stata legata per molti anni a Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, dal quale ha avuto anche una bambina. I due si sono separati nel 2017 e la showgirl due anni dopo si è messa con Alessandro Viani, ma anche con lui è finita. Per mesi della vita sentimentale dell’ex velina non abbiamo più saputo nulla, ma ieri LaPresse ha lanciato una bomba: “Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sono innamorati“.

“Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia si amano. La notizia corre di bocca in bocca da Piazza degli Affari a Cologno Monzese. – riporta LaPresse – Ma è a Portofino che la coppia ha ufficializzato di amarsi. Dei giorni fatti di tenerezza, di colazioni fugaci e pare anche di una visita al Castello di Paraggi, dove vive il nipote di Paolo, Piersilvio Berlusconi, con la sua famiglia. Paolo e Maddalena si sono ritrovati. Si conoscevano già da molti anni, ma si sono scoperti diversi e ora sono una delle coppie più glamour di Milano”.

E visto che stiamo parlando di gossip becero, vi sblocco un ricordo trash: Paolo Berlusconi con l’iconica Natalia Estrada.

Maddalena Corvaglia: weekend romantico con Paolo Berlusconi?

I colleghi di Novella 2000 hanno fornito ulteriori dettagli su questa presunta nuova love story: “A Milano la notizia rimbalza tra Piazza Affari e Cologno Monzese, tra i salotti della finanza e i corridoi Mediaset: Paolo Berlusconi e la Corvaglia sarebbero innamorati. Ma è da Portofino che arriva la conferma: la coppia avrebbe ufficializzato il rapporto con un weekend romantico, tenero e familiare. Pare che nel programma ci sia stata anche una visita al castello di Paraggi dove vive il nipote di Paolo, Piersilvio Berlusconi, con la sua famiglia. Paolo e Maddalena si sono ritrovati. Si conoscono da molti anni, ma si sono guardati con occhi diversi, si sono scoperti come mai prima, e ora potrebbero diventare una delle coppie più glamour di Milano. E non solo“.

Ma amori a parte, Maddalena Corvaglia ha fatto pace con Elisabetta Canalis?



Se Elisabetta Canalis non rivela perché ha litigato con Maddalena Corvaglia per me quest’intervista è il nulla, inutile, superflua, cancellata, mai esistita. #domenicain — Drew (@AndreaGalastro) December 15, 2019

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia che chiariscono e tornano amiche #Sanremo2020 #Sanremo70 pic.twitter.com/KbB3mIALlT — Ruggiero Q. (@QuartoRuggiero) February 5, 2020