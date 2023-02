Maddalena Corvaglia e la rottura con Elisabetta Canalis: “Fiducia persa” – i motivi della lite

Dopo un ventennio di amicizia, nel 2019 Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis hanno chiuso. L’ex di George Clooney in un’intervista rilasciata a Grazia ha confermato la rottura: “Qualsiasi cosa io dica su di lei pubblicamente può venire travisata. Devo dire almeno una cosa? Allora diciamo che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi, spesso non succede. Se c’è speranza di vederci di nuovo unite? Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù“.

Giuseppe Candela su Dagospia tre anni fa ha anche svelato il presunto motivo della lite: “In realtà l’amicizia tra la mora e la bionda sarebbe entrata in crisi con il rientro in Italia di Maddy, come la chiamano in molti, che avrebbe creato qualche problema economico e di gestione all’ex amica con cui aveva aperto insieme una palestra a Los Angeles. Le due non si parlano più, riusciranno a far pace?”

Maddalena Corvaglia su Elisabetta Canalis: “Quando si chiude è difficile recuperare”.

Adesso è il turno di Maddalena Corvaglia di dire la sua. L’ex velina ha registrato un’intervista per Verissimo (che vedremo domani) ed ha spiegato di voler bene ad Elisabetta, ma ha anche aggiunto che difficilmente quell’amicizia sarà recuperabile perché la fiducia tra loro si è rotta.

“La nostra è stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile. La separazione da Stef Burns? La fine di un matrimonio è una sconfitta. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto. Abbiamo avviato le pratiche del divorzio negli Stati Uniti. L’ho chiesto a Los Angeles perché non volevo avesse una risonanza mediatica in Italia, anche se poi mi sono pentita: uno straniero lì non ha gli stessi diritti che ha un americano. Però siamo in buoni rapporti. A Natale ci siamo riuniti tutti: è stato un traguardo familiare. Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia rimaniamo una famiglia. Adesso non sono fidanzata, anche se in questi anni qualcuno mi ha fatto battere il cuore”.