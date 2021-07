Al Madame Tussauds ci sono le Little Mix! Sono ben 10 anni che balliamo sulle note della girlband, come vola il tempo eh? Era infatti il 2011 quando si fecero conoscere ad una edizione di X Factor, unite niente meno che da Simon Cowell, papà degli One Direction.

La presentazione delle statue al Madame Tussauds ha coinciso con il loro decimo anniversario di attività ed il set è un omaggio al loro videoclip Bounce Back del 2019.

Secondo quanto riporta Billboard e ripreso da MTV, le ragazze hanno lavorato a stretto contatto con il Madame Tussauds sulla creazione delle figure dall’inizio del 2020, incluse sedute in cui sono state misurate precisamente almeno un centinaio di volte.

“Abbiamo adorato realizzare questo video e il concetto di noi come delle bambole al suo interno: ci è sembrata una scena molto adatta da ricreare per le nostre figure! Quando ho visto la mia figura finita è stato come guardarsi allo specchio, è incredibile!” ha detto Thirwell in una dichiarazione sul motivo per cui hanno scelto il look di “Bounce Back”. “Gli artisti del Madame Tussauds di Londra sono fantastici. Le nostre figure sono così realistiche che potremmo davvero essere noi”, ha aggiunto Edwards. “Siamo così entusiaste che i nostri fan ci vedano al Madame Tussauds di Londra”. Pinnock ha definito le statue “sorprendenti” e “sogno diventato realtà”, osservando che “gli artisti di Madame Tussauds London ci hanno catturato perfettamente. Siamo così entusiaste di unirci alla zona musicale dell’attrazione e non vediamo l’ora di portare i nostro familiari e amici per vedere di persona le nostre statue”.

Le state ovviamente sono state posizionate nel Madame Tussauds di Londra.

Madame Tussauds, le state delle Little Mix