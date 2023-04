Madame svela quale canzone avrebbe voluto portare a Sanremo al posto di ‘Il Bene nel Male’

Tra i brani di questo Festival di Sanremo che hanno avuto più successo c’è sicuramente Il Bene Nel Male, ma non tutti sanno che Madame avrebbe voluto portare un altro pezzo all’Ariston. In un’intervista rilasciata a Rai Radio Due la cantante ha svelato che appena ha scritto Quanto Forte Ti Pensavo ha immaginato subito che sarebbe stata perfetta per il Festival.

“Scegliere il pezzo per il Festival non è stato semplice, infatti ho fatto decidere ad Amadeus. Io ero indecisa, non tra 15 canzoni, ma tra due tra cui ero molto indecisa. Qual era l’altra? Quanto Forte Ti Pensavo. A dire la verità, quando ho scritto Quanto Forte Ti Pensavo ho detto ‘ecco, fatto, questa è la canzone per Sanremo’. Poi l’ho fatta sentire ad Ama e lui mi ha detto ‘è troppo da Sanremo’. – ha continuato Madame – Ha anche aggiunto che avrebbe voluto qualcosa di più fresco e giovane, che non richiamasse così tanto il mondo anni 60. Per questo ha scelto Il Bene Nel Male e va benissimo”.

Tanto carina anche Quanto Forte Ti Pensavo, ma direi che Amadeus ha fatto la scelta migliore. Se non fosse piaciuta Il Bene Nel Male io avrei azzardato con La Festa della Cruda Verità (vera perla del nuovo disco di Madame).

Madame – QUANTO FORTE TI PENSAVO (Visual) pic.twitter.com/4Q4T2IlYYL — teo (@icar0archive) April 5, 2023

Madame, Quanto Forte Ti Pensavo, il testo.

E quanto forte ti pensavo

Che quasi non respiravo

Dammi un goccio in più Maria

Non può fare così male

E quanto forte ti ascoltavo

Ogni volta che tornavi

Dalla scuola o da via

Quanto ti sai arrabbiare

E alle donne che hai amato

Ho tenuto il mio segreto

E non ho detto come mi hai odiato

Non ho detto di che sei capace

Tanto non ti avrebbero lasciato

Perché troppo innamorate

Anche io lo sono stata

Si perdona tutto ad uno come te

Ad uno come te

E tu per me eri luce

Luce nel cielo blu (uoh-oh)

Cielo blu (uoh-oh)

E quanto forte mi pestavi

Che quasi non respiravo

Dammi un goccio in più Maria

Non può fare così male

E quanto forte ci speravo

Che quasi mi vergognavo

Dammi un colpo in più e va via

Che sai fare anche più male

E agli uomini che ho amato

Ho confessato il mio segreto

E non ho detto mai chi fosse stato

Ma che ancora lo volevo

Tanto me l’avrebbero donato

Perché troppo innamorati

E tutti quelli con cui sono stata

Io guardavo ad uno come te

Ad uno come te

E tu per me eri luce

Luce nel cielo blu, uoh-oh

Cielo blu, uoh-oh

Tu sei lo specchio dell’anima mia

Che mi invecchia se guardo con odio

Quindi ti darò tutto l’amore, l’amore, l’amore

L’amore che ho

Sperando che un giorno mi libererà

E quanto forte ti pensavo