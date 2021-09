Madame, al secolo Francesca Calearo, sarà una delle conduttrici della prossima edizione de Le Iene e intervistata da Andrea Laffranchi per Corriere durante l’evento Tempo Delle Donne, ha svelato alcune curiosità che la riguardano. Dalla scelta del nome d’arte a dove scrive le canzoni.

“Le canzoni le scrivo sul telefono. E tutto parte sempre dall’idea di voler dire qualcosa. Da tempo, ad esempio, voglio scrivere una canzone su Lolita di Nabokov ma non ci riesco. Ci avrò provato 15volte, ma nulla… Quel libro è pura poesia, amo l’arte che va oltre, che non è troppo sana… L’arte prescinde dall’artista, i pittori giapponesi non firmano i propri quadri. Tutti gli artisti che amavo e ho incontrato mi sono stati sulle balle. Io stessa sono antipatica. L’artista non deve essere menzionato. L’arte è una cosa a sé. […] Ho sempre ambito a parlare bene. L’obiettivo è arrivare ad usare parole semplici. Semplice è saper usare una bella parola come amore, ma non in modo banale. Solo così acquisisce un significato più forte di qualsiasi altra parola che indichi quel sentimento”.