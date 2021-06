Madame è senza dubbio l’artista rivelazione dell’anno e dopo aver conquistato tutti al Festival di Sanremo con la sua Voce, questa estate ha deciso di farci ballare con Marea. Ma attenzione, perché la Marea del titolo non è certo quella del mare.



A fare l’analisi del testo è stata proprio la cantante su TikTok dove ha spiegato ai suoi follower che, in soldoni, tutta la canzone parla di un rapporto saffico e che la Marea non è altro che il culmine del piacere della sua partner.

Le labbra cantante da Madame, infatti, non sono quella della bocca della sua partner, ma quelle “a sud, nella foresta”.

“C’è una frase che ripeto all’inizio del brano che significa teoricamente ‘il sud del tuo corpo’, ovvero l’oasi il mezzo al Sahara. Capite da soli” – dice Madame – “Quando dico ‘Samba con i tuoi occhi Samba’ significa che i miei occhi iniziano a danzare con i tuoi occhi. ‘Santa nei tuoi occhi Santa’ ovvero sono così pura nei tuoi occhi. Nel ritornello c’è una semi esplosione, Calipso diventa mare, diventa marea. Wow! […] poi diventa tutto più carnale fra tocchi, salti, danza..”



Madame, la spiegazione del testo di Marea

“Marea l’ho scritta un mese dopo Sanremo. Calipso era un pezzo che voleva essere un progetto artistico un po’ con un sound tribale. Poi era bello e l’ho trasformato in Marea, un singolo estivo“.

Oggi la cantante ha pubblicato anche il video ufficiale:



Marea | Testo

Sarà, sarà l’oasi in mezzo al Sahara

Sarà pioggia e nubi dal mare

Sarà un corso d’acqua in salita, salita

Samba, coi tuoi occhi samba

Labbra nella carne, fiori nella sabbia

Eh, eh, santa, nei tuoi occhi santa

Nei tuoi tocchi salto, danzo, salta

Eh, eh

Mama, liberata dal karma

Calipso, fai l’alta marea (marea)

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea (marea)

Liberata da rabbia

Calipso, fai l’alta marea (marea)

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea (marea)

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Sarò, sarò come non immaginavi

Sarò rose e spine sui fianchi

Sarò ghiaccio e vino, e tremerai, tremerai

Samba, coi tuoi occhi samba

Lividi alle gambe, mani sulla faccia

Eh, eh, santa, nei miei occhi santa

Nei miei tocchi salti, danzi, salta

Eh, eh

Mama, liberata dal karma

Calipso, fai l’alta marea (marea)

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Resta nei miei sogni, amore, non uscire mai

Resta fantasia e non darmi modo di averti

Resta nei miei incubi quando te ne andrai

E non tornare mai, mai, mai

Mama, liberata dal karma

Calipso, fai l’alta marea (marea)

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea