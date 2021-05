Madame e Sangiovanni sono super amici e se lui è approdato da Maria De Filippi è “merito” di lei, che l’ha scoperto, spronato e presentato alle persone giuste che gli hanno consigliato di sostenere un provino per il talent. Non persone qualsiasi, ma produttori molto noti come Bias e Falso Nueve.

“Prima ancora di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio a Vicenza” – ha confessato Madame – “Ho capito subito e l’ho presentato a Bias, a Falso Nueve. Falso Nueve ha proposto Amici di Maria. Non è raccomandato. Ha un team. Un gran team. Grazie a tutti. Vicenza up!”.

La rapper – che ha conquistato il grande pubblico con Voce grazie ad Amadeus, che l’ha voluta al suo Festival di Sanremo – ora che Sangiovanni è uscito dalla scuola di Amici è tornata a risentirlo ed ha avuto anche il piacere di rivederlo e di conoscere Giulia Stabile, sua fidanzata.

Interrogata in merito dai suoi fan su Instagram, Madame ha così risposto: “Giulia Stabile dal vivo è molto bella per quanto mi riguarda e non è vero che è così infantile come sembra, come dicono, non è vero: è stra-intelligente“.

Madame: “Giulia Stabile? Bella e stra-intelligente”

Insomma, oltre ad appoggiare le scelte artistiche di Sangiovanni, Madame gli ha promosso anche la fidanzata. Bingo!