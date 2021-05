Madame e Sangiovanni sono amici e questa non è certamente una novità, dato che l’interprete di Voce in questi ultimi mesi lo ha confessato più volte: (“Ho detto chiaramente che una mia amica l’ha visto in corridoio a scuola e me l’ha presentato perché faceva musica. […] Lei me l’ha fatto conoscere e poi l’ho portato in studio“).

Ovviamente in occasione della finale di Amici, Madame ha tifato apertamente per il suo amico condividendo addirittura i metodi di votazione.

Nulla di anomalo (chi non lo farebbe per un amico?), ma questo atteggiamento non è affatto piaciuto ai fan di Deddy ed ai fan di Aka7even che hanno in qualche modo accusato Madame di aver raccomandato Sangiovanni e di aver influenzato l’andamento del televoto proprio durante la diretta della finale.

Madame mette a tacere le polemiche su Sangiovanni

Per questo motivo la cantante ha deciso di mettere un punto su questa storia, spiegando nel dettaglio come Sangiovanni è approdato ad Amici: dopo un regolare provino su suggerimento del suo team, che lei stessa gli ha presentato dopo averlo sentito cantare. Insomma, Madame è la nuova Mara Maionchi.

“Prima ancora di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio a Vicenza. Ho capito subito. L’ho presentato a Bias, a Falso Nueve. Falso Nueve ha proposto Amici di Maria. Non è “raccomandato”. Ha un team. Un gran team. Grazie a tutti. Vicenza up!”.

Ferissima del mio piccolo Sangio e di tutta la meraviglia che produrrà post-Amici — madame (@sonolamadame1) May 15, 2021