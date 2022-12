Madame squalificata da Sanremo? Amadeus rompe il silenzio

Qualche giorno fa Madame è finita fra i vari indagati dalla Procura della Repubblica di Vicenza con l’accusa di false vaccinazioni anti-Covid al fine di ottenere il Green Pass. Un’accusa mai commentata dalla cantante e che ha visto coinvolta anche la tennista Camila Giorgi.

Come si comporterà la Rai in merito a questa accusa nei confronti di Madame, dato che fra meno di due mesi dovrà calcare il palco del Festival di Sanremo con il brano Il Bene Nel Male? A rispondere a questa domanda è stato Amadeus questo primo pomeriggio ai microfoni di RTL 102.5.

“Come si comporta la direzione artistica nei suoi confronti? Dare un giudizio in questo momento col panettone in bocca, mi sembra poco serio. C’è un’indagine. Penso che finché uno non viene dichiarato colpevole è innocente, quindi aspettiamo di vedere cosa succede da qui al Festival. Ad oggi Madame è in gara e mi auguro tutto vada per il meglio, ma sarebbe davvero un peccato per il pubblico non sentire la canzone di Madame”.