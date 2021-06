Madame, Marea: il nuovo singolo della giovane cantante rivelazione del Festival di Sanremo 2021.

Prosegue l’ascesa senza limiti di Madame. La cantautrice e rapper vicentina, reduce in questo 2021 da uno straordinario approdo al Festival dI Sanremo con il brano Voce, premiato per il miglior testo, e dalla pubblicazione del suo primo eponimo album, per l’estate ha scelto di aggiungere alla tracklist digitale del disco un nuovo singolo: Marea. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa canzone.

Madame, Marea: il nuovo singolo

Brano prodotto da DRD (alias Dardust, Dario Faini) e Bias, il nuovo singolo inedito di Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, è un pezzo a tratti ipnotico e tribale, che prova a rappresentare la marea che travolge l’ascoltatore.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/sonolamadame

Si tratta dell’ennesimo nuovo singolo per la rapper classe 2002, dopo Baby, Il mio amico e Voce. Un pezzo che prova ad accendere la sua estate e a iscriverla, a modo suo, nella sfida per il miglior tormentone di questa stagione. Il significato del testo? Si tratta di un brano d’amore piuttosto ermetico, che coinvolge elementi di diverso genere, dal samba al calipso e ai ritmi dell’estate. Il tutto in attesa di poter partire per il suo primo importante tour invernale. Di seguito l’audio:

Madame in tour: le date dei concerti

Non sappiamo se durante l’estate la rapper sarà protagonista di qualche concerto. Per ora è stato confermato solo il tour invernale, prodotto da FriendsandPartners e da Vivo Concerti. Questo il calendario ufficiale:

– 3 e 4 dicembre all’Atlantico di Roma

– 6 dicembre al Tuscany Hall di Firenze

– 9 e 10 dicembre alla Casa della Musica di Napoli

– 16 dicembre al Venaria Concordia di Torino

– 19 e 20 dicembre all’Alcatraz di Milano

I biglietti per questi primi e importanti appuntamenti dal vivo della giovanissima cantante rivelazione del 2021 sono già disponibili sul circuito TicketOne e in tutti gli altri punti vendita autorizzati.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/sonolamadame