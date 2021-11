Abbiamo fatto arrabbiare Madame e no, non perché le abbiamo chiesto un selfie senza aver comprato il suo ultimo cd, ma perché abbiamo dedotto che quella ragazza che baciava su Instagram fosse la sua fidanzata.

Madame: online la foto della sua fidanzata https://t.co/36khEhQvHw — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 17, 2021

No, no e no. Lei e quella ragazza – al secolo tale Giory – sarebbero solo amiche, come dimostra questo scatto del 2019.

Madame smentisce il gossip: non è fidanzata

“Ma secondo voi io veramente vi darei in pasto una cosa così delicata come un mio possibile fidanzamento? O qualcosa di così intimo e privato? No. Sono affari miei. Quello che vedete sui social è tutto materiale condivisibile. Amicizie, viaggi che faccio, cose che trovo, ma tutto ciò che riguarda la mia vita privata è privato. Non sarà vostro, perché è mio. Se un giorno dovessi scegliere di condividere la mia vita, lo farò e spiegherò anche il motivo della condivisione”.

La cantante è apertamente fluida, per questo motivo un bacio in bocca con un’altra ragazza ha scatenato il gossip.