Madame questa sera ha decido di mettere un punto alla polemica nata in seguito ad un suo tweet di questa mattina, dove si è lamentata dell’insistenza di una persona nel chiederle una foto al ristorante. “Questa mattina è partita una polemica in seguito ad un mio tweet dove avevo pochi caratteri a disposizione e tanta rabbia da sfogare“, ha dichiarato su Instagram.

Madame risponde alla polemica della foto con il fan e spiega cos'è realmente successo

“Su Twitter i caratteri sono limitati e non volevo concentrarmi sulla spiegazione di cosa sia un fan […] il rapporto fan / artista è un rapporto sacro e personale. Io credo che un mio fan con cui ho un rapporto non mi interromperebbe mentre mangio con la mia famiglia per chiedermi una foto, io penso e sono sicura che aspetterebbe che io finisca di cenare“.

“In quel momento al ristorante ero a cena con la mia famiglia, le cene in famiglia sono sacre ed evidente che in quel momento non stia lavorando e non sia Madame, ma sono figlia di mia madre, sorella di mio fratello, figlia di mio padre e zia di mia nipote. Non sei un fan se non ascolti la mia musica perché un fan ci tiene a dirmi cosa l’ha colpito della mia musica o se ha comprato un biglietto del concerto. Un mio fan, ironia della sorte, ci tiene a dirmi che non mi segue ed è quello che è successo l’altra sera: non mi segue, non mi ascolta, ma mi ha visto a Sanremo e per questo mi ha chiesto una foto“.

“Quella foto? L’ho fatta! Perché sono una persona educata e rispettosa e se tu mi chiedi una foto io mi alzo, sorrido e faccio la foto con te, chiunque tu sia: fan, non fan, hater… Le foto le faccio! Ma quello che ho fatto è un appello per ricordare alle persone che se non mi segui abbi almeno il rispetto per me, sono sicura al 100% che un mio fan avrebbe aspettato che io finissi di cenare con la mia famiglia, prima di chiedermi una foto“.