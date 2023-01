Madame: parla la dottoressa arrestata per false vaccinazioni e racconta tutta la verità

Si chiama Daniela Grillone la dottoressa vicentina che è stata arrestata nell’inchiesta sui falsi green pass. La donna – come riporta Il Corriere della Sera – ha ammesso tutto e si è detta pentita e sconvolta. Ha anche parlato di Madame e della tennista Camila Giorgi, anche loro indagate.

Nel corso delle prossime settimane la procura ha fissato l’incidente probatorio, ma nel frattempo grazie alla confessione della dottoressa si sono iniziati a delineare i contorni della vicenda. Sarebbero infatti centinaia le persone che avrebbero finto di vaccinarsi pur di ottenere il green pass fra medici, infermieri, imprenditori e vip.

La dottoressa ha confessato di non essere no vax (!) ma di non aver creduto all’utilità del vaccino. Quando la voce ha iniziato a circolare la fila di pazienti fuori il suo studio sarebbe diventata lunghissima. “I vaccini non utilizzati venivano gettati nel water” ha detto. Avrebbe anche parlato di soldi sostenendo che i pazienti potevano “lasciarle dei soldi solo spontaneamente”.

Madame, la dottoressa: “Desumo che sia venuta solo per ottenere la certificazione fasulla”

Quando le è stato chiesto di Madame la dottoressa Grillone ha risposto:

“Il nome Francesca Calearo [vero nome di Madame, ndr] non mi dice nulla, non è una mia paziente e quindi desumo che, come tutti gli altri, è venuta solo per ottenere la certificazione fasulla all’anticovid”.

Ammettendo però dopo “se Calearo risulta nell’elenco sicuramente non l’ho vaccinata e quindi si tratta di falsa attestazione perché non c’era motivo che un paziente non mio venisse nel mio studio”.

Anche la tennista Camila Giorgi non si sarebbe mai vaccinata.

“Poco prima dell’inizio dell’estate Camila era venuta chiedendo la possibilità di ottenere delle false attestazioni di tutti i vaccini obbligatori, nonché del vaccino Covid. Confermo con assoluta certezza che nessuno dei vaccini fatti alla famiglia Giorgi è stato effettivamente somministrato”.

Alla luce di ciò la squalifica di Madame dal prossimo Festival di Sanremo è altamente probabile.