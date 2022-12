Madame parla della sua canzone sanremese e perché le ha dato quel titolo cambiato all’ultimo

Il nome di Madame ieri sera è stato molto chiacchierato, questo perché – dopo aver annunciato che al Festival di Sanremo porterà il brano Il Bene Nel Male – FanPage ha rivelato che quel titolo è stato scelto all’ultimo minuto.

“Il titolo ufficiale annunciato da Amadeus è “Il bene nel male”, ma Fanpage.it apprende che è stato cambiato a ridosso dell’annuncio, per via di “una scelta artistica dell’ultimo minuto”. Il brano, originariamente, si intitolava infatti “Putta*a”, ma la direzione artistica avrebbe optato per una versione che probabilmente lasciasse meno spazio a critiche”.

Oggi, fra le pagine del Corriere della Sera, Madame ha deciso di spiegare com’è nata la canzone e perché l’aveva chiamata proprio Putta*a.

“Nel momento in cui si scrive si è all’interno di un flusso, quasi in stato di trance, collegati a un’idea, un pensiero: da quel rubinetto escono parole, sensazioni, emozioni. “Putta*a” è una parola come tante, senza una connotazione positiva o negativa. Una volta uscita dalla creazione del brano e dopo averlo ascoltato, posso dare degli input di quello che mi arriva. Nella canzone il termine “putta*a” suona come una dolce offesa”.

Madame: “Nella canzone mi immedesimo in una prostituta”

Il racconto di Madame è poi proseguito:

“In pratica mi immedesimo in una prostituta che si innamora di un uomo, ma lui la vede soltanto come un errore. Tra loro nasce una discussione, rispetto alla quale lei fa un ragionamento più profondo: la morale è che puoi prendere ciò che di buono ti arriva da qualsiasi parte… Che sia il 70 per cento bene e il 30 per cento male o viceversa, il messaggio è: concentrati sulla fine del percorso, su ciò che anche una putta*a può darti“.

Beh a questo punto la curiosità su questo brano è alle stelle. Ma sono sicuro che lei non ci deluderà. Da Voce a Marea passando per Tu Mi Hai Capito: non ha mai sbagliato un colpo.