Madame fra le pagine di Sette, inserto de Il Corriere della Sera, ha parlato della propria adolescenza e dei suoi primi amori (non ricambiati) per degli insegnanti: l’allenatore di pallavolo a 14 anni, la professoressa di matematica a 18.

La rapper di Voce ha poi continuato:

“Il secondo amore a 18 anni, innamorata della professoressa di matematica. […] Non gliel’ho mai detto, sarebbe stato uno spreco, lei era troppo fredda per capire. Se le dicevo ti amo, probabile che mi denunciasse. Quindi prendo a scrivere testi miei, proprio per far vedere a lei che valevo qualcosa, che sarei arrivata in radio. Scrivevo di nascosto: lettere, canzoni, che le davo per il compleanno e per Natale. Una volta chiedo alla bidella di consegnarle in classe il cd Le onde di Einaudi, con tanto di lettera. Conseguenza? Lei non capisce che sono io. Lo capisce parecchio dopo: tredici giorni dopo, e mi ringrazia. Era una donna di poche parole, e non molto dolci, insomma: la persona perfetta da amare”.