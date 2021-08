Madame recentemente è stata intervistata da La Stampa dove ha risposto ad un’affermazione diretta: “Per lei viene continuamente utilizzato il termine «fluido»..“.

“Non mi dà fastidio” – ha replicato Madame – “Penso proprio che dipende tutto dal significato che diamo noi. La fluidità gliela spiegherei con la Taranta: vestitemi truccatemi, mi abbandono a voi. Un po’ come fa l’acqua quando prende la forma del recipiente. Quel che dicono su di me, non mi importa: ho scelto alcuni che mi definiscano, gli altri non mi interessano. […] Come mai sono tutti interessati alla mia sessualità? Direi ossessionati. Non so, forse riconoscono in me vibrazioni sessuali che li incuriosiscono: ma non sanno che non dipende da che tipo di genitali frequento”.