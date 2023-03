Madame, L’amore: tracklist e dettagli dell’album

Madame, L’amore: la tracklist e tutti i dettagli sul secondo album della rapper vicentina, protagonista a Sanremo nel 2023.

Da diversi anni è una delle cantanti più amate in Italia. Il suo talento è riconosciuto da tutti, sia dal pubblico giovane che da quello più maturo. In poco tempo ha conquistato i palchi più importanti, per due volte è stata protagonista, anche premiata, al Festival di Sanremo. Adesso però Madame si prepara alla prova più complessa della sua carriera: la pubblicazione del secondo album, L’amore. Un progetto in cui ha riversato tutta se stessa e che arriva a distanza di due anni dall’omonimo debutto. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo lavoro.

Madame riparte da L’amore

Il secondo disco dell’artista vicentina arriverà sulle piattaforme di streaming musicale e in tutti i punti vendita in formato fisico il 31 marzo. Sarà quindi presentato dal vivo in tutti gli appuntamenti che attendono la cantante, compresa la sua prima, speciale, data al Forum di Assago.

Madame

L’annuncio del lavoro è stato preceduto nelle scorse settimane da un’originale campagna di marketing, che ha portato diversi quadrati rossi ad apparire su alcuni dei monumenti più importanti di Roma e Milano. E un quadrato rosso è in effetti la copertina di questo nuovo album. Rosso come l’amore, rosso come il sangue, rosso come la passione che Madame prova a raccontare in questo secondo lavoro. Di seguito la tracklist completa:

1 – Come voglio l’amore

2 – Il bene nel male

3 – Quanto forte ti pensavo

4 – Nimpha – La storia di una Ninfomane

5 – Il mio nuovo maestro

6 – Donna vedi

7 – Pensavo a… – skit

8 – La festa della cruda verità

9 – Respirare

10 – Milagro – A Matilde

11 – L’onda – La morte del marinaio

12 – Se non provo dolore

13 – Per il tuo bene

14 – Avatar – L’amore non esiste

Madame: i concerti della cantante

Prima di salire sul palco del Forum di Milano per l’appuntamento più importante della sua carriera, almeno finora, la rapper vicentina sarà protagonista di un lungo tour estivo che la porterà in giro per l’Italia. Questo il calendario:

– 8 luglio a Nichelino (Torino)

– 12 luglio a Lugano (Svizzera)

– 15 luglio a Chieti

– 17 luglio a Roma

– 19 luglio a Parma

– 21 luglio a Ferrara

– 24 luglio a Firenze

– 26 luglio a Bassano del Grappa (Vicenza)

– 28 luglio a Udine

– 29 luglio a Villafranca (Verona)

– 20 agosto a Forte dei Marmi (Lucca)

– 22 agosto a Diamante (Cosenza)

– 24 agosto a Palermo

– 25 agosto a Taormina (Messina)

– 27 agosto a Taranto

– 29 agosto a Macerata

L’appuntamento più atteso da moltissimo suoi fan è però quello del 21 ottobre, quando appunto la rapper salirà per la prima volta della sua carriera all’interno di un palazzetto, sul palco del Forum. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne.