Madame, la scaletta dei concerti 2023: l’ordine delle canzoni

Madame in tour nel 2023: la scaletta dei concerti della cantante, l’ordine delle canzoni nei suoi live estivi.

Il 2023 di Madame continua a essere ricco di grandi successi. La cantante vicentina, reduce da un’altra ottima partecipazione al Festival di Sanremo, la seconda della sua vita, è impegnata in queste settimane in un tour estivo ricco di date e di grandissimi appuntamenti. Una grande occasione per potersi godere l’abbraccio dei suoi fan sparsi in tutta la penisola.

Ma quali sono le canzoni presenti nella scaletta del tour della cantautrice veneta, reduce dal lancio del singolo estivo Aranciata? Scopriamolo insieme. Ecco l’ordine delle canzoni della voce di Il bene nel male, uno dei talenti più brillanti della sua generazione.

Madame in tour nel 2023: tutti i concerti

Dopo l’ottavo posto ottenuto all’esordio con Voce nel 2021, la cantante ha vicentina ha ottenuto un più che dignitoso settimo posto con Il bene nel male nel 2023, e ora si sta godendo il successo di una tournée ricca di date sia in estate che nel prossimo autunno.

Madame

Di questo il calendario completo con tutte le date:

– 7 luglio 2023 al Lazzaretto di Bergamo

– 8 luglio al Sonic Park Stupinigi di Nichelino (Torino)

– 12 luglio in Piazza Luini a Lugano (Svizzera)

– 15 luglio alla Civitella di Chieti

– 17 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma

– 19 luglio al Parco Ducale di Parma

– 21 luglio al Ferrara Summer Festival di Ferrara

– 22 luglio all’Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli (Pisa)

– 24 luglio in piazza SS. Annunziata di Firenze

– 26 luglio al Parco Ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa (Vicenza)

– 28 luglio al Castello di Udine

– 29 luglio al Castello Scaligero di Villafranca (Verona)

– 13 agosto al Red Valley Festival di Olbia (Sassari)

– 19 agosto al Parco Centrale di Follonica (Grosseto)

– 20 agosto al Villa Bertelli di Forte dei Marmi (Lucca)

– 22 agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante (Cosenza)

– 24 agosto al Teatro Verdura di Palermo

– 25 agosto al Teatro Antico di Taormina (Messina)

– 27 agosto alla Rotonda del Lungomare di Taranto

– 29 agosto allo Sferisterio di Macerata

– 30 agosto in Piazza del Popolo di Todi

– 30 settembre al Marracash Festival di Napoli

– 21 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

La scaletta dei concerti

Essendo il tour iniziato già da qualche settimana, conosciamo a grandi linee la scaletta dei nuovi concerti della cantante vicentina. Anche se non è detto che non possano esserci delle novità tra una data e l’altra.

Di base, la setlist degli eventi dovrebbe però essere questa:

– Avatar

– Quanto forte ti pensavo

– Tu mi hai capito

– Baby

– Donna vedi

– Nimpha

– Clito

– Respirare

– 17

– Pensavo a…

– Vergogna

– L’eccezione

– Schiccherie

– Sentimi

– Il mio nuovo maestro

– Il bene nel male

– Se non provo dolore

– Voce

– Aranciata

– Marea

– Tekno Pokè