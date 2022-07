Madame, la scaletta dei concerti del 2022: tutte le canzoni presenti nei live della cantante vicentina di Marea.

Dopo la lunga ed emozionante leg primaverile, è partita anche la tournée estiva di Madame. La cantante rivelazione di Sanremo 2021, da oltre un anno ormai una delle artiste più amate in Italia dai ragazzi della Generazione Z, e non solo, sta portando in giro per l’Italia la sua musica, dai club alle arene, fino ai grandi festival. Un successo senza fine per una delle cantanti che maggiormente sta segnando lo sviluppo del nuovo pop e che ha tutto per diventare una portabandiera della nostra musica nel mondo. Scopriamo insieme la scaletta dei suoi prossimi concerti.

Il tour 2022 di Madame

Dopo le date indoor, le prime di un tour vero e proprio per Madame, che ha potuto raccogliere, causa Covid, con un anno di ritardo i frutti del suo incredibile successo a Sanremo nel 2021, oggi l’artista ha già dato il via alla leg estiva della sua tournée con un grande concerto a Genova il 26 giugno. Ma è solo l’inizio…

Ecco il calendario con tutti i concerti in programma:

– 5 luglio al Rock in Roma

– 13 luglio al Suonica Festival di Jesolo (Venezia)

– 14 luglio al Grado Festival di Grado (Gorizia)

– 16 luglio al Collisioni Festival di Alba (Cuneo)

– 22 luglio in piazza del popolo di Offida (Ascoli Piceno)

– 23 luglio alla Fortezza Medicea di Siena

– 28 luglio al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (Reggio Calabria)

– 30 luglio all’Elephant Park di Marina di Ginosa (Taranto)

– 10 agosto all’Anfiteatro Maria Pia di Alghero (Sassari)

La scaletta dei concerti di Madame

Nonostante un repertorio ancora non molto vasto, Madame può vantare già un buon numero di canzoni per poter comporre una scaletta variegata. Da concerto a concerto potrebbe cambiare l’ordine dei brani, ma tutto sommato possiamo basarci per fare qualche previsione su quanto abbiamo potuto ascoltare durante i live indoor. Ecco la scaletta del precedente tour dell’artista vicentina:

– Istinto

– Tu mi hai capito

– Baby

– Clito

– Mami papi

– Bamboline boliviane/Vergogna

– L’eccezione

– Tutti muoiono

– Luna

– Amiconi

– L’anima/17

– Il mio amico

– Mi fiderò

– Sentirmi

– Sciccherie

– Voce

– Marea