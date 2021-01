Madame e Fabri Fibra insieme ne Il mio amico: il primo singolo estratto dall’album di debutto della giovane rapper veneta.

Madame è pronta al battesimo del fuoco: il 2021 sarà l’anno della sua prima volta a Sanremo, e del suo primo album in assoluto. Dopo aver letteralmente sfondato tra 2019 e 2020, con una serie di singoli da milioni di ascolti e con featuring di primissimo livello nelle maggiori hit in ambito rap e R&B italiano, l’artista veneta ha annunciato i suoi prossimi progetti, a partire da un singolo che la vede ancora accanto a un grandissimo della nostra musica: Fabri Fibra.

Madame: Il mio amico con Fabri Fibra

Il 15 gennaio, a meno di due mesi dal debutto a Sanremo, la rapper di Creazzo ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo, il primo estratto dal suo album di debutto. S’intitola Il mio amico e la vedrà per la prima volta affiancata da un grandissimo del nostro hip hop, ovvero Fabri Fibra.

Fabri Fibra

Queste le parole con cui Francesca ha annunciato questo suo nuovo singolo: “Il mio amico feat. Fabri Fibra fuori il 15 gennaio. È il primo estratto del mio primo album, tenetevi forte“. Di seguito il post:

Madame: da Fabri Fibra a Sanremo

Sarà un 2021 scoppiettante per la rapper in maggior crescita degli ultimi mesi in Italia. Prima un duetto con Fabri Fibra, uno dei nomi più grandi del nostro hip hop. Poi il debutto a Sanremo, un palco che fino a pochi anni fa non sembrava poter essere adatto alla carriera di una giovane stella del mondo urban italiano.

L’ennesima dimostrazione di quanto Francesca sia cresciuta dai primi singoli datati 2018, Anna e Sciccherie, il brano con cui ha raggiunto la notorietà, anche grazie all’endorsement di Cristiano Ronaldo. Nel corso degli ultimi due anni ha inanellato collaborazioni con artisti del calibro di Elodie, Don Joe, Dani Faiv, Ernia, Gaia, Rkomi, Ensi, Psicologi, DRD, Ghali, Marracash, Chris Nolan, Tedua e Aiello.