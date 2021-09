Marea di Madame è stato uno dei tormentoni di questa estate che sta volgendo al termine e dopo averci spiegato il significato del testo facendoci un’analisi logica approfondita, la cantante ci ha realizzato anche un semplice balletto inequivocabile.

La cantante con delle semplici mosse ha infatti “analizzato” il testo e spiegato bene il significato.

A fare l’analisi del testo è stata proprio la cantante mesi fa su TikTok dove ha spiegato ai suoi follower che, in soldoni, tutta la canzone parla di un rapporto saffico e che la Marea non è altro che il culmine del piacere della sua partner.

Le labbra cantante da Madame, infatti, non sono quella della bocca della sua partner, ma quelle “a sud, nella foresta”.

Madame svela il significato del testo di Marea e no, non è un semplice singolo estivo * https://t.co/NRItuXHTiE ⁦ @sonolamadame1 ⁩ https://t.co/n9iqbV9D37

Ecco il video ufficiale:



E dato che siamo in tema vi annuncio che Madame ha rilasciato anche il nuovo singolo, Tu mi hai capito, in collaborazione con Sfera Ebbasta.

Al semaforo verde non ho mai accelerato

La paura di schiantarmi contro un no detto male

Sarà che nel più bello mi fotte l’idea

Di non vedere luce mentre sono in apnea

TU MI HAI CAPITO fuori ora!! @sferaebbasta 🥛🌞

— madame (@sonolamadame1) September 3, 2021