Nuovo giorno, nuova polemica su Twitter, questa volta al centro del polverone c’è Madame. La cantante stamani si è lamentata di chi la ferma per fare foto o la disturba mentre mangia, senza quasi sapere chi è e cosa fa.

“Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla per me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo”.

In pochi minuti è intervenuta la polizia dell’overparty e così Ermal Meta ha avvisato la collega: “Franci, questo tweet verrà preso male come successe con il mio di qualche anno fa. (in effetti il mio fu un po’ una ca*ata) se stai passando una brutta giornata, dimentica Twitter“.

Diciamo che il tweet di Madame secondo me non serviva. Personalmente non credo abbia senso fermare per un autografo o un selfie un’artista di cui non ascoltiamo la musica.

Per la sua risposta al tweet di Madame pic.twitter.com/rhGOqzN8h1 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 20, 2021

Comunque ai tempi Ermal venne ugualmente criticato per questo tweet pur avendo espresso chiaramente il concetto, quindi comunque su Twitter c’è un problema di fondo che esula dal fatto che Madame il 99% delle volte sia fraintendibile e perculabile. https://t.co/AvS0A5dmoP — Shirley’s Angel🐱 (@LuBlue94) June 20, 2021

La precisazione di Madame dopo la bufera.

“Se un giorno vi dovesse capitare che 15 persone vi fotografano mentre mangiate un piatto di pasta dicendovi “ah ma tu sei quell* che ha fatto quellooo” facendovi sprofondare dall’imbarazzo perché 1 non sanno nemmeno cosa fate nella vita 2 state mangiando, allora capirete il mio twitt. Più che polemica è buon senso. PS. ascoltando i pezzi sulle piattaforme – per chi non lo sapesse – si aumenta il numero delle vendite del disco. Comunque grazie a tutti dei complimenti”.