Madame e Riccardo Dose hanno litigato a distanza via Instagram dopo che lo YouTuber, per commentare la polemica che ha coinvolto la cantante, ha dato libero sfogo al suo pensiero:

“Penso di non aver mai detto di no alla richiesta di una foto, mi sentirei proprio in colpa a dire no, semplicemente perché mi metto nei panni di una persona che è entusiasta nell’avermi incontrato. Non dico che non esistono quelli che te la chiedono in maniera poco educata, te la chiedono mentre stai mangiando, te la chiedono nel momento meno opportuno della tua vita, perché queste persone esistono esisteranno sempre. Stringi i denti, conta fino a 10 e concedigli comunque due secondi del tuo tempo. Anche se ti viene chiesta una foto in un momento poco consono, non stai comunque lavorando in miniera, esistono cose peggiori nella vita. Ancora peggio non concedere un selfie perché una persona non ha comprato il biglietto di un tuo concerto o perché non hai mai ascoltato un tuo pezzo. Può anche semplicemente averti riconosciuta dato che sei un personaggio pubblico, non è obbligatorio conoscere la tua discografia a memoria“.

Riccardo Dose ha poi aggiunto ironicamente:

“Ragazzi se volete una foto con me dovete aver visto tutti i miei video e sapere il testo a memoria. […] Ricetta del giorno: 150 grammi di umiltà, 200 grammi di gentilezza, essere riconoscente nei confronti di una qualsiasi persona che ha comunque contribuito in piccola parte a farti diventare qualcuno a 19 anni”.

Spiegando:

“Se io incontrassi Ariana Grande a Milano sarebbe un sogno per me avere una foto con lei, seppur io non abbia mai comprato un suo cd, non sia mai andato ad un suo concerto, non abbia mai cantato a squarciagola una sua canzone. Vorrei semplicemente una foto perché si tratta di Ariana Grande e se mi dicesse di no ci rimarrei malissimo”.

Madame e Riccardo Dose, lo scontro su Instagram

A questo punto Madame ha così replicato: “Ringrazio Riccardo Dose per aver alimentato la polemica nei miei confronti, io posso dire che non l’avrei mai fatto”, scatenando la contro-risposta dello YouTuber:

“Alimentare odio? Ho semplicemente detto quello che penso, le parole hanno un peso soprattutto se sei un personaggio pubblico, quindi se scrivi una frase mal interpretabile e poi utilizzi 20 storie Instagram per giustificare un tuo tweet, non è colpa mia. […] vorrei sentirmi libero di esprimere la mia opinione se scrivi una cosa poco carina”.