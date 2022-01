Ci sono stati anche Madame e Mahmood fra i personaggi imitati a Tali e Quali Show, spin off ufficiale di Tale e Quale Show riproposto anche quest’anno dopo la pausa del 2020 a causa del Covid.

I due artisti, come da copione, non sono stati interpretati da due celebrità ma da due persone comuni. Nel dettaglio Linda De Bortoli ha vestito i panni di Madame proponendo la versione sanremese di Voce; mentre Lorenzo Amore è stato Mahmood in Soldi, brano con cui ha trionfato al Festival di Sanremo del 2019. Le due imitazioni hanno portato a casa 49 e 46 punti, classificandosi a metà del tabellone.

“Sono nata a Genova nel 1993 e lavoro per un’azienda che si occupa di arredo su misura” – ha dichiarato Linda – “La passione per la musica mi è nata nel ristorante dei miei genitori, facevamo musica dal vivo”.

“Il pezzo è tostissimo, Linda è stata bravissima” ha commentato Loretta Goggi. “Hai cantato questa canzone senza l’aiuto dell’autotune come fa Madame, complimenti” ha detto Giorgio Panariello. Ma è stato Cristiano Malgioglio a dare il colpo finale: “Madame è la cantante di domani, è straordinaria. Fa parte della scuderia di Caterina Caselli. Madame a mio avviso sarà la prossima Mina“.

Una delle giovani promesse del panorama musicale italiano. 🤙

Linda De Bortoli è per noi @sonolamadame1 “Voce”.#TalieQuali pic.twitter.com/L1jJiY0YHU — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) January 8, 2022

A fare Mahmood è stato invece Lorenzo Amore. Un 21enne di Siracusa disoccupato. “La mia passione per il canto nasce da piccolo, passavo ore ed ora ad ascoltare Tiziano Ferro“.

Un talento italiano che si sta affermando anche nel panorama musicale mondiale 🌎

Lorenzo Amore è @Mahmood_Music! #TalieQuali pic.twitter.com/DLSH1PclZi — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) January 8, 2022

I commenti anche qua sono stati tutti unanimi: solo applausi.