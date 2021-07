Madame dirigerà il Concertone della Notte della Taranta: la rapper vicentina si aggiunge a Enrico Melozzi, direttore d’orchestra dei Maneskin a Sanremo.

Ci sarà un po’ di rock e un po di rap nella Notte della Taranta. Gli organizzatori del principale evento musicale del Salento ha scelto di affidare la direzione del Concertone a due personaggi molto differenti tra loro ma anche molto distanti dal mondo della pizzica: Enrico Melozzi, direttore d’orchestra dei Maneskin a Sanremo, e Madame, 19enne rapper e cantautrice già simbolo di una generazione fluida.

La 24esima edizione del Concertone sarà molto differente rispetto al passato, almeno sulla carta. Lo spettacolo sarà rivolto infatti soprattutto ai più giovani. Per questo motivo sono stati scelti due direttori così differenti tra loro e lontani dal mondo tradizionale della taranta.

L’appuntamento è per il 28 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce. Circa un mese per poter mettere su uno spettacolo unico e molto avvincente.

Melozzi presenta la Notte della Taranta di Madame

Il direttore d’orchestra 44enne ha commentato questo suo approdo alla Notte della Taranta con grande entusiasmo. Ha già scritto la Pizzica della liberazione, buttando giù sia la musica che il testo, anche se adesso dovrà essere aiutato per ‘salentinizzarlo’ (Melozzi è originario di Teramo). Spiega il musicista: “La mia idea era dedicare questo brano a una sorta di liberazione da quello che stiamo vivendo noi musicisti, tutti i cittadini e chi deve gestire questa pandemia. Ci sarà una grandissima componente rock, si ballerà molto e non farlo con una presenza normale di pubblico mi rode“.

Molto gasata anche Madame, che secondo Melozzi riuscirà nell’impresa di mescolare generi come il rock e il rap a ritmo di pizzica, per comunicare un messaggio nuovo per questo 2021 che sta cambiando la storia dell’umanità. Speriamo in meglio. Di seguito il video di Marea di Madame:

