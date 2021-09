Madame qualche giorno fa è stata ospite ai Seat Music Awards dove si è esibita in una versione inedita di Marea accompagnata solo da una chitarra. Una dimostrazione che sì, oltre a saper scrivere sa anche cantare e pure molto bene.

Ovviamente Madame ha tanto talento quanto ego, dato che – intervistata da Il Giornale di Vicenza – ha commentato così la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

“Sono andata a Sanremo con una canzone che ho scritto io e ho vinto tutti i premi sulla scrittura possibili. Sono andata per mettermi alla prova e ho capito tante cose, ad esempio che devo scrivermi la mia musica, senza ricorrere ad altre persone. Sanremo mi ha fatto capire che sono in grado di fare determinate cose: di reggere un palco, di stare in tv, di scrivere un testo, di vincere un premio. È stata una conferma”.