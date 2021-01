Madame a Sanremo 2021 con Voce: il significato del nuovo brano della rapper e la sua storia al Festival della canzone italiana.

Tra i tanti esordienti nel cast di Sanremo 2021, ce n’è uno che va tenuto particolarmente d’occhio: si tratta di Madame. La rapper e cantante simbolo del nuovo urban italiano, dal 2019 a oggi è cresciuta in maniera esponenziale, e oggi è considerata da tutti l’astro nascente della nostra musica, nonostante non abbia ancora pubblicato nemmeno un album. Non sarà forse la favorita per la vittoria finale. Ma anche Mahmood era tutto meno che uno dei preferiti dai bookmaker due anni fa…

Madame, Voce: il significato

Dopo una serie di duetti importanti, la rapper è pronta a fare il suo esordio sul palco dell’Ariston con un brano molto importante per la sua carriera, Voce.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/sonolamadame

Ai microfoni di RaiPlay, l’artista ha spiegato il significato di questo nuovo brano: “È una canzone che parla della ricerca della propria voce, quindi della propria identità in mezzo a tutto. Tutto il rumore e il caos del mondo, in modo da trovare se stessi. La sonorità della canzone sarà particolare, perché non si è mai sentita nei miei progetti fino ad ora e sicuramente sarà una bella botta emotiva“.

Madame a Sanremo

La storia di Madame a Sanremo è sostanzialmente inesistente. L’artista di Creazzo non ha mai partecipato al Festival, nemmeno tra le Nuove Proposte. Come numeri è una Big a tutti gli effetti, più di alcuni colleghi, ma dal punto di vista del curriculum è forse l’artista con minor esperienza in tutto il cast 2021.

Eppure, questo potrebbe non essere un grande svantaggio per lei. Pur avendo fatto il suo debutto in televisione solo a X Factor sul finrie del 2020, la rapper ha dimostrato più volte di non sentire la pressione e di essere dotata di un talento naturale straordinario. Per i bookmaker non è tra i favoriti. Ma nemmeno Mahmood lo era. Difficile darla per possibile vincitrice, ma teniamola d’occhio: potrebbe essere la rivelazione di questa edizione della kermesse.

Di seguito il video di Sciccherie:

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/sonolamadame