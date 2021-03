Madalina Ghenea è stata chiamata a vestire i panni di Sophia Loren nel nuovo film di Ridley Scott, House Of Gucci, che si sta girando in queste settimane fra Roma, Milano, Firenze, Como ed Aosta.

Nata in Romania, la Ghenea è ormai naturalizzata italiana ed è nota al grande pubblico per aver preso parte al cast fisso del Festival di Sanremo nel 2016.

Nel corso della sua carriera ha recitato anche in un paio di film (da Alessandro Gassmann e Paolo Sorrentino fino a Ben Stiller), danzato per Milly Carlucci a Ballando con le Stelle ed è rimasta sul filone del gossip fino a qualche settimana fa con il discusso tira e molla con Nicolò Zaniolo.

Madalina Ghenea è Sophia Loren sul set House Of Gucci con Lady Gaga

Gucci, la storia dell’omicidio voluto da Patrizia Reggiani

Il film si baserà sulla vita di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani fino all’omicidio che ha sconvolto la maison. Omicidio che ha visto finire in carcere Patrizia Reggiani (accusata di essere la mandante), Benedetto Ceraulo (l’esecutore materiale che ha sparato quattro colpi di pistola a Gucci), Orazio Cicala (l’autista che ha aiutato Ceraulo a scappare), Ivano Savioni (che ha materialmente organizzato l’omicidio) e Giuseppina Auriemma, accusata di essere stata l’intermediaria fra la Reggiani e gli altri ragazzi.

Patrizia Reggiani, ora tornata in libertà, il 9 novembre 2000 ha tentato il suicidio in carcere impiccandosi con le lenzuola alle sbarre della sua cella, venendo salvata. Quando le fu proposta la semilibertà decise di rinunciarvi poiché, come da lei dichiarato, non aveva mai lavorato in vita sua e avrebbe preferito rimanere in cella.

Il 20 febbraio 2017 è stata scarcerata.