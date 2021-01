Il gossip intorno alla presunta storia tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo è davvero complicatissimo. Prima lui ha confermato la relazione in un’intervista, poi lei ha smentito mettendo in mezzo anche i suoi avvocati e alla fine è intervenuta anche la madre del calciatore, con dichiarazioni che hanno fatto molto discutere.

“Io e mio marito non siamo d’accordo con la frequentazione che lui sta avendo con questa signora. Signora, o donna, che tra l’altro è poco più giovane di me. Ce ne distacchiamo del tutto io suo padre. Stiamo cercando di farlo ragionare in questo periodo”.

Nonostante le dichiarazioni di Francesca Costa la Ghenea ha continuato a negare tutto. Alcuni follower della modella però le hanno fatto notare che una sua storia cozzerebbe con le smentite. Su Instagram infatti la ragazza aveva risposto in maniera molto carina allo sportivo che le chiedeva se poteva baciarla 24 ore su 24.

Ieri Madalina Ghenea ha deciso di soddisfare le curiosità dei suoi follower e in merito alla storia Instagram incriminata ha detto che è stato il suo manager a rispondere a Nicolò: “Vorrei chiarire una cosa. Io di solito rispondo qui con i video. In quel caso era una risposta scritta e devo dire che è stato il manager che gestisce la mia pagina Instagram. Ho lasciato il mio account nelle mani di Alessandro perché non ho tempo e non so gestire bene queste cose. Comunque i social sono molto pericolosi, sono tanti anni che lavoro e molte volte ho a che fare con le critiche. In alcuni casi sono costruttive e aiutano a migliorare, ma invito chi non conosce i dettagli di certe situazioni a non giudicare. Non scrivete cattiverie, dovete frenarvi”.

Immaginate Zaniolo quando scoprirà che la risposta alla sua richiesta di baci è stata data dal social media manager della Ghenea.

Madalina Ghenea parla di Zaniolo.