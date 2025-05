Madagascar: il Camaleonte Fantasma in Pericolo Estinzione

In Madagascar è stata riscoperta una nuova popolazione del camaleonte di Belalanda, noto anche come “camaleonte Fantasma”. Questa specie, scientificamente identificata come Furcifer belalandaensis, era considerata in pericolo critico di estinzione, con un areale di soli 4 km², gravemente minacciato da disboscamento e commercio illegale di animali esotici.

La scoperta è avvenuta grazie a un team di ambientalisti malgasci, supportato dal Conservation Leadership Programme della ONG Fauna&Flora, che ha trovato tre esemplari (due maschi e una femmina) in un’area precedentemente non esplorata. Questo ritrovamento, effettuato a circa 5 km dall’unico sito noto, rappresenta un segnale positivo per la conservazione di questa specie rara.

Hajaniaina Rasoloarison, biologo della conservazione e erpetologo, ha sottolineato l’importanza di raccogliere ulteriori informazioni sul comportamento e l’habitat di questo camaleonte, dato che la sua popolazione è sempre più frammentata a causa dell’azione umana. La riscoperta solleva interrogativi sulla distribuzione attuale della specie e stimola la necessità di coinvolgere le comunità locali per fermare la deforestazione e preservare la biodiversità.

Con oltre 200 specie di camaleonti nel mondo, il camaleonte di Belalanda è uno dei più rari. Senza un intervento mirato di conservazione, la sua estinzione sarebbe stata imminente. La ricerca attuale si concentra sulla stima della densità della popolazione e sull’esplorazione del territorio, con l’obiettivo di garantire un futuro a questa affascinante specie in pericolo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it