E’ la causa più diffusa di perdita della visione centreale dopo i 50 anni e in Italia ne soffrono più di un milione di persone. Sono le maculopatie di cui è fondamentale accorgersi per tempo in modo da poter iniziare la terapia corretta il prima possibile ed evitare così danni maggiori alla vista. Seguire questi pazienti non è semplice sia perchè nella maggior parte dei casi si tratta di anziani che presentano diverse patologie, sia perchè la corretta gestione richiederebbe strutture dedicate che possano seguire ciascun maculopatico nel tempo e a seconda delle necessità individuali. In questa intervista, la professoressa Lia Giustolisi, responsabile del Centro Diagnosi e Cura delle maculopatie presso l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, spiega quali sono i sintomi da individuare, come fare prevenzione e soprattutto a chi rivolgersi per essere seguiti lungo tutto il percorso terapeutico.

Cosa sono le maculopatie e quanto sono diffuse in Italia?

“Le Maculopatie sono malattie, di gravità variabile, che colpiscono la zona centrale della retina detta appunto macula. Si distinguono in forme primitive rare, quindi ereditarie che generalmente si presentano in età adolescenziale ed in forme cosiddette secondarie molto più frequenti delle primitive e che di solito vengono diagnosticate in età adulta. E’ molto importante conoscere il tipo di maculopatia di cui si è affetti per valutarne il livello di urgenza e poter procedere quindi alla corretta terapia. Le maculopatie rappresentano la prima causa di perdita della visione centrale dopo i 50 anni nei paesi industrializzati. Il rischio di degenerazione maculare, la maculopatia più diffusa, è più frequente col progredire degli anni. In Italia colpisce circa il 2% della popolazione, più di un milione di persone; si stima che ogni anno, in Italia, si verifichino circa 63mila nuovi casi di degenerazione maculare legata all’età (Amd); circa il 10% della popolazione mondiale è affetto da Amd e si stima che il numero dei malati salirà a circa 288 milioni nel 2040”.

Quali sono i segnali a cui prestare attenzione per accorgersi della malattia?

“Il sintomo riferito in tutti i tipi di maculopatie, dalle più gravi alle meno gravi, inizialmente, è una visione distorta delle immagini, talora non riconosciuta in tempo dal paziente perché l’occhio controlaterale sano nasconde il disturbo; dalla visione distorta si può passare alla visione di una macchia scura fissa sino alla totale perdita della visione centrale nei casi più gravi ed avanzati”.

Quali sono le conseguenze sulla vita dei pazienti?

“Purtroppo, possono essere estremamente gravi: difficoltà nella lettura, nella guida, nella deambulazione e quindi in generale nello svolgimento delle normali attività quotidiane e lavorative; non è infine da sottovalutare l’impatto psicologico che tali pazienti devono affrontare; dobbiamo considerare le maculopatie come malattie croniche e ad impatto sociale, poiché nonostante si possano curare con ottimi risultati se tempestivamente diagnosticate e trattate, spesso recidivano”.

Si può fare prevenzione, nonostante l’età avanzata che caratterizza i pazienti?

“La prevenzione si può e si deve fare poiché il risultato delle terapie dipende dalla tempestiva diagnosi e trattamento; nella prevenzione sono coinvolti medici di famiglia, medici di altre specialità oltre che, ovviamente, gli oculisti ed i pazienti stessi; si consiglia a tutti i soggetti, soprattutto se con familiarità per la maculopatia, di eseguire una visita oculistica completa di prevenzione soprattutto dai 50 anni in poi. Esiste un valido test di auto diagnosi chiamato Test Di Amsler che consiste nel valutare, chiudendo alternativamente prima un occhio e poi l’altro, l’eventuale distorsione delle linee utilizzando un semplice foglio a quadretti”.

A chi devono rivolgersi i pazienti?

“Il successivo passaggio fondamentale affinchè la prevenzione possa avere successo è di rivolgersi presso Centri Specializzati per la diagnosi e la cura delle maculopatie in cui deve essere presente personale sanitario esperto e dedicato nonché tutte le più moderne strumentazioni diagnostiche specifiche per la diagnosi delle maculopatie”.

Perché la gestione del paziente con maculopatia è complessa?

“La complessità nella gestione del paziente maculopatico è legata alle caratteristiche della malattia che spesso è recidivante. In realtà, le difficoltà sono facilmente superabili se i pazienti vengono gestiti presso strutture dedicate in grado di seguire ciascun maculopatico nel tempo e a seconda delle necessità individuali, con appuntamenti successivi programmati. Inoltre, la corretta diagnosi del tipo di maculopatia da parte di personale specializzato evita di sottostimarne o di sovrastimarne la gravità e quindi l’eventuale trattamento seguirà la giusta appropriatezza”.

Oggi ci sono cure efficaci? Quali?

“Esistono cure efficaci in grado di eliminare la sintomatologia e di bloccare la patologia nella maggior parte delle maculopatie. Nelle forme più gravi e purtroppo più frequenti di degenerazione maculare essudativa legata all’età così come nelle maculopatie secondarie a diabete ed a trombosi il trattamento efficace consiste in Iniezioni Intravitreali, cioè all’interno dell’occhio, di sostanze chiamate Anti-VEGF (Anti Vascular Endothelial Growth Factor). Fondamentale per il buon risultato terapeutico è seguire i protocolli di trattamento che prevedono la ripetizione mensile delle iniezioni sino alla completa risoluzione della malattia.