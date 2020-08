prestazioni ambulatoriali. “Per i pazienti con patologia maculare sono fondamentali – spiega Lo Giudice – perché rappresentano l’unica forma di terapia in grado di garantire la conservazione o la riduzione della perdita visiva”. In Italia ogni anno vengono eseguite migliaia di iniezioni intravitreali, ma nel 2020 “a causa del Covid-19, molte ne sono andate perse. Ancora non sappiamo quante con esattezza – spiega il consigliere di Aimo – però stiamo cercando di arrivare ad una stima di pazienti persi al follow-up mediante uno studio multicentrico con raccolta dati da parte di numerosi centri di Oculistica in Italia”. Se il paziente non esegue un’iniezione programmata, può capitare che insorga “una perdita irreversibile della vista, con la conseguenza che le punture successive non siano più in grado di controllare la patologia”.

Procedure più semplici

Quello che vogliamo proporre – spiega Alberto Piatti, referente di AIMO per le patologie retiniche, anche lui tra i principali autori delle raccomandazioni – è una semplificazione della procedura per far accedere più pazienti alle terapie. La procedura infatti prevede un ambulatorio chirurgico dedicato alle iniezioni intravitreali e non più una sala operatoria vera e propria. “Questo non vuol dire abbassare le attenzioni e ridurre le prudenze – continua Piatti – ma semplicemente allinearsi ad una normativa già diffusa in moltissimi Paesi, come Francia, Inghilterra, Germania, Stati Uniti e Canada, dove l’ambulatorio chirurgico è utilizzato da tempo per questo tipo di terapie”.

Prendere in carico il paziente

Nelle nuove raccomandazioni di Aimo, infine, particolare attenzione è rivolta al follow up del paziente. La struttura sanitaria che esegue il ciclo di terapie intravitreali, si legge nel testo, prenderà in carico il paziente sia per la parte chirurgica sia per i controlli post-operatori. Al termine di ogni ciclo terapeutico la struttura che ha preso in carico il paziente, dopo aver eseguito una rivalutazione basata su esami diagnostici morfologici (OCT ed eventuale angiografia) e funzionali (esame dell’acuità visiva ed eventuale microperimetria) che attesti la stabilità/miglioramento del quadro clinico, potrà inviare il paziente al proprio oculista curante o, in assenza di questi, il paziente si prenoterà un controllo presso una struttura pubblica/ accreditata o privata.

“E’ fondamentale che il paziente con una patologia cronica come la maculopatia venga preso in carico dalla struttura che effettua le terapie – sottolinea Piatti – garantendogli anche i controlli successivi. E questa è un’altra grande novità contenuta nelle nostre raccomandazioni, perchè in ambito oculistico non siamo mai stati abituati a curare delle patologie croniche così diffuse e con effetti prolungati nel tempo come le maculopatie”.