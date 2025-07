Macron fissa nuovi obiettivi di difesa contro la Russia

Oggi, il presidente francese Emmanuel Macron presenterà nuovi obiettivi di difesa in risposta alla crescente minaccia russa e al possibile ritiro delle forze americane dall’Europa. In vista del suo discorso annuale alle forze armate, che anticipa la festa della Bastiglia, l’Eliseo ha sottolineato la necessità di rafforzare gli sforzi difensivi.

La situazione in Ucraina continua a deteriorarsi, con nuovi raid aerei russi che hanno colpito diverse città, tra cui Kiev e Kherson. Nella regione di Kherson, gli attacchi hanno causato almeno quattro vittime. Anche in Donetsk, le forze russe hanno messo a segno attacchi mortali. Nel frattempo, l’intelligence ucraina ha annunciato di aver ucciso gli agenti russi responsabili dell’omicidio di un colonnello dei servizi di sicurezza.

Putin, in un’intervista, ha avvertito l’Occidente, reclamando il rispetto per gli “interessi sovrani” della Russia. Ha anche sottolineato che il suo paese è visto come il principale avversario dell’Europa.

In un contesto più ampio, Donald Trump sta considerando di inviare nuovi armamenti all’Ucraina, mentre la Corea del Nord promette un supporto “incondizionato” a Mosca nella sua operazione militare. Lavrov, il ministro degli Esteri russo, ha espresso gratitudine al leader nordcoreano Kim Jong Un per l’assistenza fornita.

In totale, la tensione si intensifica non solo sul fronte militare, ma anche nei rapporti diplomatici, con la Russia che si prepara a ulteriori sfide sui fronti interno ed esterno.