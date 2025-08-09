Machine Learning Engineer – Roma

Machine Learning Engineer – Knowledge Management

Chi siamo: EUforLEGAL Srl è una PMI innovativa specializzata nel fornire soluzioni applicative, servizi e prodotti per il mercato Legaltech, un settore in rapida espansione a livello globale, dedicato all’informatizzazione e automazione delle aree legali di grandi organizzazioni pubbliche.

Requisiti: Il candidato ideale possiede una solida esperienza in machine learning e intelligenza artificiale, con competenze nella gestione di grandi volumi di dati e nell’analisi predittiva. È preferita la familiarità con linguaggi di programmazione come Python e R, oltre a capacità di lavorare con strumenti di data visualization. Sono apprezzate anche esperienze precedenti nel settore legale e una buona conoscenza dei sistemi di knowledge management.

Vantaggi: Lavorare con noi significa entrare a far parte di un ambiente dinamico e innovativo, ricco di opportunità per lo sviluppo professionale. Offriamo l’opportunità di contribuire a progetti all’avanguardia nel Legaltech, collaborando con un team di esperti nel settore e partecipando attivamente alla trasformazione digitale delle strutture legali. Inoltre, EUforLEGAL Srl sostiene la crescita professionale continua attraverso formazione e aggiornamenti su nuove tecnologie e metodologie.