Machine Learning Engineer – Milano

Machine Learning Engineer – Knowledge Management
Chi siamo: EUforLEGAL Srl è una PMI innovativa che offre soluzioni applicative e servizi per il mercato Legaltech, in forte espansione a livello globale. La nostra missione è informatizzare e automatizzare le aree legali di grandi organizzazioni pubbliche, contribuendo a migliorare l’efficienza e la produttività.
Descrizione della posizione: Il Machine Learning Engineer specializzato in Knowledge Management si occupa di sviluppare e implementare algoritmi di machine learning per ottimizzare la gestione della conoscenza all’interno di sistemi legali. Questa figura professionale lavora su progetti innovativi, contribuendo all’evoluzione tecnologica del settore.
Requisiti:
- Conoscenza approfondita di linguaggi di programmazione come Python e R.
- Competenza in tecniche di machine learning e deep learning.
- Esperienza con strumenti di data analysis e data visualization.
- Familiarità con database e tecnologie di archiviazione dati.
- Laurea in ingegneria informatica, statistica o discipline affini.
Vantaggi:
- Opportunità di lavorare in un settore in rapida crescita.
- Collaborazione con un team multidisciplinare dedicato all’innovazione.
- Ambiente di lavoro stimolante e orientato alla ricerca.
- Possibilità di contribuire a progetti impattanti per il settore legale.
EUforLEGAL Srl è il luogo ideale per professionisti che desiderano fare la differenza nel settore Legaltech, mettendo a frutto le proprie competenze in machine learning.
