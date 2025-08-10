34 C
Machine Learning Engineer – Milano

Machine Learning Engineer – Knowledge Management

Chi siamo: EUforLEGAL Srl è una PMI innovativa che offre soluzioni applicative e servizi per il mercato Legaltech, in forte espansione a livello globale. La nostra missione è informatizzare e automatizzare le aree legali di grandi organizzazioni pubbliche, contribuendo a migliorare l’efficienza e la produttività.

Descrizione della posizione: Il Machine Learning Engineer specializzato in Knowledge Management si occupa di sviluppare e implementare algoritmi di machine learning per ottimizzare la gestione della conoscenza all’interno di sistemi legali. Questa figura professionale lavora su progetti innovativi, contribuendo all’evoluzione tecnologica del settore.

  • Conoscenza approfondita di linguaggi di programmazione come Python e R.
  • Competenza in tecniche di machine learning e deep learning.
  • Esperienza con strumenti di data analysis e data visualization.
  • Familiarità con database e tecnologie di archiviazione dati.
  • Laurea in ingegneria informatica, statistica o discipline affini.

  • Opportunità di lavorare in un settore in rapida crescita.
  • Collaborazione con un team multidisciplinare dedicato all’innovazione.
  • Ambiente di lavoro stimolante e orientato alla ricerca.
  • Possibilità di contribuire a progetti impattanti per il settore legale.

EUforLEGAL Srl è il luogo ideale per professionisti che desiderano fare la differenza nel settore Legaltech, mettendo a frutto le proprie competenze in machine learning.

