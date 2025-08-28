33.6 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Lavoro

Machine Learning Engineer – Bologna

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Chi siamo

EUforLEGAL Srl è una PMI innovativa che offre:

– Soluzioni applicative
– Servizi
– Prodotti

per il mercato Legaltech, in forte espansione a livello globale. Ci concentriamo su:

– Informatizzazione
– Automazione delle aree legali
– Supporto per grandi organizzazioni pubbliche

Contattaci per scoprire come possiamo aiutarti!


