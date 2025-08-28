Machine Learning Engineer – Bologna

EUforLEGAL Srl è una PMI innovativa che offre:
– Soluzioni applicative
– Servizi
– Prodotti
per il mercato Legaltech, in forte espansione a livello globale. Ci concentriamo su:
– Informatizzazione
– Automazione delle aree legali
– Supporto per grandi organizzazioni pubbliche
