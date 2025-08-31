Machine Learning Engineer – Bologna

EUforLEGAL Srl è una PMI innovativa che offre:
- Soluzioni applicative
- Servizi per il mercato Legaltech
- Prodotti per l’automazione delle aree legali
Operiamo in un settore in rapida crescita a livello globale, supportando grandi organizzazioni pubbliche nella loro informatizzazione.
