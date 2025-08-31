28.4 C
Machine Learning Engineer – Bologna

EUforLEGAL Srl è una PMI innovativa che offre:

  • Soluzioni applicative
  • Servizi per il mercato Legaltech
  • Prodotti per l’automazione delle aree legali

Operiamo in un settore in rapida crescita a livello globale, supportando grandi organizzazioni pubbliche nella loro informatizzazione.

Machine Learning Engineer – Bologna

EUforLEGAL Srl offre soluzioni innovative per il mercato Legaltech. Requisito chiave: expertise legale. Beneficio: efficienza e risparmio.

ICT Project Manager – Torino

ICT Project Manager per gestire progetti innovativi nel settore automotive. Richiesta esperienza in gestione di team. Beneficio: crescita professionale internazionale.

International Key Account Sales Manager

International Key Account cerca un esperto in vendite globali. Gestire clienti strategici porta a crescita e visibilità internazionale.

PV Construction Manager – Roma

Gestisci progetti di impianti fotovoltaici; requisito chiave: esperienza in gestione progettuale; beneficio: contribuisci alla sostenibilità energetica.

ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE – Marghera (VE)

Umana S.p.A. cerca un Addetto Ufficio Commerciale a Marghera, con esperienza nella gestione ordini. Beneficio: crescita professionale.

