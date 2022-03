Mainstream Sellout è il singolo che Machine Gun Kelly ha realizzato con i Bring Me the Horizon. Il video del brano.

Dopo il mega annuncio del sesto album in studio, che include l’elenco delle tracce e l’artwork ufficiale dell’album digitale, Machine Gun Kelly coccola ulteriormente i suoi i fan con un nuovo singolo, intitolato Mainstream Sellout, realizzato con i Bring Me The Horizon, che sarà data a chi preordina il nuovo album.

Machine Gun Kelly e Bring Me the Horizon insieme per Mainstream Sellout

MGK e i Bring Me The Horizon insieme per il singolo Mainstream Sellout. Insieme all’uscita del nuovo disco, Machine Gun Kelly dona ai fan anche questa nuova canzone, nel momento in cui procedono al preordine del nuovo album. Il video:

Pubblicato come BBC Radio 1 Hottest Record in the World, Maybe avvicina MGK al rilascio del suo lavoro del 25 marzo, che includerà collaborazioni con Young Thug, Gunna, blackbear e altri artisti. La collaborazione di MGK con i Bring Me The Horizon include anche un’intervista tra la superstar del rock e il frontman della band Oli Sykes.

I Bring Me the Horizon e Ed Sheeran

Il quintetto britannico dei Bring Me The Horizon ha avuto diverse nomination, sia ai Grammy che ai BRIT e – all’inizio di quest’anno – ha collaborato con Ed Sheeran per un’esibizione elettrizzante di Bad Habits ai Brit 2022, che ha portato, poi, alla realizzazione della versione in studio a febbraio.

Durante il fine settimana, MGK ha indossato 16 diverse magliette personalizzate Dolce & Gabbana, ognuna con su stampato il titolo di una canzone dell’album, che uscirà il 25 marzo 2022, che già ha ottenuto grande successo e consensi, grazie alle collaborazioni che contiene.

Tra queste, annoveriamo quelle con Willow Smith, per il brano Emo girl, seguito da ay!, con la leggenda del rap Lil Wayne, che ha superato 11 milioni di stream solo nella prima settimana grazie al suo video musicale visivamente accattivante, in cui MGK e la sua troupe fanno una sfilata di costumi.