Macerata e Pesaro: il futuro del videogame in Italia

A Macerata, esiste un’associazione che si occupa di pop-filosofia, un fenomeno culturale che unisce riflessione filosofica e cultura pop. Recentemente, a Pesaro, si è svolto il festival “The Power of Play”, organizzato da IIDEA in collaborazione con Games for Change. Lucrezia Ercoli, presidente di popsophia, ha presentato un intervento dal titolo “Un gioco serio. La popsophia dei videogame”.

In Italia, il riconoscimento del videogioco come strumento culturale è ancora limitato. A differenza di altri Paesi, dove si riconoscono le potenzialità sociali e culturali dei videogiochi, in Italia l’argomento è spesso relegato a conferenze di settore. Due fattori contribuiscono a questa situazione: l’età media della popolazione, che continua a vedere il videogioco solo come intrattenimento, e la scarsa crescita del mercato videoludico, che non mette in evidenza il potenziale economico del settore.

Nel mercato internazionale, i videogame rappresentano una delle aree più promettenti delle produzioni culturali. Secondo il rapporto di Games for Change, ci sono 3,2 miliardi di giocatori nel mondo e il settore genera ricavi totali di 475 miliardi di dollari. In Italia, il mercato ha raggiunto circa 2,4 miliardi di euro di fatturato.

Per far crescere il settore in Italia, è fondamentale instaurare un dialogo più strutturato tra produttori e istituzioni. La sinergia tra pubblico e privato potrebbe portare a una maggiore occupazione, investimenti esteri e innovazione, cementando una connessione tra competenze tecnologiche e umanistiche. Se il settore continua a essere visto solo come un’industria, i progressi saranno lenti e limitati.