Macellazione in Argentina: cruente pratiche nel Mercosur

L’Europa importa annualmente una significativa quantità di carne bovina dall’Argentina, in particolare dai Paesi del Mercosur. Mentre si profila un accordo commerciale dell’Unione Europea che potrebbe mettere a rischio gli animali, un’inchiesta ha rivelato pratiche di macellazione a Buenos Aires che violano le normative vigenti.

Tra novembre e dicembre, il team investigativo di Animal Equality ha documentato gravi maltrattamenti nei macelli Vidal S.A. e Santa Giulia. Sono state riscontrate violazioni delle normative riguardanti la macellazione di bovini e maiali, incluse quelle stabilite dal Servizio nazionale argentino per la salute e la qualità agroalimentare.

Le immagini raccolte mostrano sofferenze sistematiche inflitte agli animali, come la torsione delle code, l’uso di pungoli elettrici sui maiali e colpi di mazze ai bovini. L’impiego di mazze è una violazione grave, poiché espressamente vietato dalla legge argentina. Le mucche sono state colpite ripetutamente anche quando già appese per la macellazione.

Nei macelli di maiali, è stato ripreso l’uso di pungoli elettrici, una pratica che dovrebbe essere limitata a casi particolari, ma la mancanza di controlli ha consentito il verificarsi di queste violazioni senza sanzioni.

A fronte di queste evidenze, è stata presentata una denuncia al Servizio nazionale per la salute e la qualità agroalimentare, che sta valutando le prove. Gli animali, esseri senzienti, meritano di vivere senza sofferenze inflitte dall’industria zootecnica. Tuttavia, le condizioni potrebbero ulteriormente deteriorarsi.

Secondo un rapporto, l’aumento delle esportazioni di carne dai Paesi del Mercosur per soddisfare la domanda europea potrebbe peggiorare la situazione. L’assenza di una legislazione unificata per il benessere degli animali in questa regione rischia di compromettere ulteriormente la loro protezione.