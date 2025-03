Macedonia del Nord: 15 fermati per corruzione sospetta dopo l’incendio in un nightclub

In Macedonia del Nord, un grave incendio in un nightclub ha provocato la morte di 59 persone, suscitando intense reazioni a livello europeo. Leader e funzionari di vari paesi hanno espresso messaggi di sostegno e condoglianze alle famiglie delle vittime, offrendo anche assistenza per affrontare la tragedia. Dopo l’incidente, le autorità locali hanno avviato indagini che hanno portato all’arresto di 15 persone sospettate di corruzione. Questi arresti sono legati a presunti abusi e negligenze che avrebbero contribuito alla gravità dell’incidente. La situazione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di intrattenimento e sull’efficienza delle normative vigenti in materia di prevenzione incendi. La comunità internazionale continua a monitorare gli sviluppi, con l’auspicio che venga fatta luce sulle cause dell’incendio e che si prendano misure adeguate per evitare simili tragedie in futuro. La Macedonia del Nord affronta ora una fase critica, non solo per la gestione delle conseguenze dell’incendio, ma anche per il rafforzamento delle misure di sicurezza pubblica e la lotta contro la corruzione.