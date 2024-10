MACE: Svelati i Primi Ospiti del Concerto al Forum di Milano

MACE ha rivelato i primi ospiti per il suo attesissimo concerto “An Out Of Body Experience”, che si terrà il 18 ottobre 2024 presso l’Unipol Forum di Milano. Durante l’evento, si esibiranno alcuni dei nomi più noti della scena urban italiana, tra cui Chiello, Coez, Ele A, Gemitaiz, Izi, Jake La Furia, Joan Thiele e Venerus.

Il concerto promette di essere un’esperienza unica, descritta come un viaggio extracorporeo che guiderà i partecipanti attraverso una dimensione collettiva e onirica. MACE presenterà una formazione live capace di intrecciare performance dal vivo a momenti di intensa elettronica, creando un’atmosfera multisensoriale. Il repertorio spazierà tra i brani più acclamati di MACE, inclusi quelli dell’album OBE, MĀYĀ e OLTRE, offrendo una sintesi di generi musicali diversi e innovativi.

Gli spettatori possono aspettarsi una serata caratterizzata da una fusione di performance coinvolgenti, con artisti sul palco che arricchiranno l’esperienza con la loro presenza scenica e musicalità. Il concerto non si limiterà a presentare canzoni dal vivo: includerà anche sezioni più orientate al clubbing, con una forte impronta di elettronica pura e ipnotica.

Per chi fosse interessato, i biglietti per l’evento sono disponibili online. La pagina ufficiale di MACE su Instagram offre ulteriori dettagli e aggiornamenti relativi all’evento, creando anche un canale di comunicazione diretto con i fan. Questo concerto rappresenta quindi non solo un’opportunità per ascoltare musica dal vivo, ma anche un modo per immergersi in un’esperienza che sfida i confini del consueto intrattenimento musicale.

Riassumendo, “An Out Of Body Experience” di MACE promesse di essere un evento imperdibile per gli amanti della musica urban e per chi cerca un’esperienza di intrattenimento innovativa e coinvolgente. Con ospiti di prestigio e una proposta artistica che spazia tra generi e stili, il concerto si annuncia come un momento significativo nella scena musicale italiana.

In conclusione, il 18 ottobre 2024 sarà una data da segnare sul calendario per tutti gli appassionati della musica dal vivo e delle nuove esperienze sensoriali offerte dalla musica contemporanea.