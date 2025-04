Maccio Capatonda: Svelando ‘Sconfort Zone’ su Prime Video – Podcast Adn

Marcello Macchia, noto come Maccio Capatonda, abbandona i suoi iconici personaggi come Mariottide e Padre Maronno per esplorare la sua vera essenza. Questo viaggio personale è al centro della nuova comedy series ‘Sconfort Zone’, disponibile su Prime Video. Maccio si presenta in un modo nuovo, rivelando chi è realmente dietro il suo famoso alter ego. La serie promette di offrire un’introspezione divertente e autentica, distaccandosi dalle sue precedenti creazioni comiche.