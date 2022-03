Maccio Capatonda è uno dei protagonisti della seconda edizione di LOL – Chi ride è Fuori, uscita su PrimeVideo il giorno stesso dello scoppio della guerra in Ucraina.

Intervistato da La Stampa, l’interprete di Padre Maronno ha così commentato questo avvenimento.

“Spero che la guerra non sia alle porte, ma alle porte chiuse. Seguo con partecipazione e sgomento quanto sta accadendo. È vero, LOL è uscito in un momento sbagliato, ma questo tipo di programmazioni – decise mesi e mesi prima – non si possono cambiare. Ferma restando la predominanza della cronaca e della guerra, penso che sia giusto che a tutti sia concesso di potersi ritagliare, a fine giornata, un momento di leggerezza, di svago e sfogo, che ti allontani dalla gravità del momento”.

L’attore in LOL 2 ha strappato numerose risate, nonostante sia stata per lui un’esperienza del tutto inedita, dato che non ha mai fatto spettacoli live prima.

“Ho scoperto un altro me. Per me che non ho mai fatto nulla dal vivo ma girato video e film, è stata un’esperienza nuova, che mi ha aperto a nuove esperienze. Non l’ho mai fatto, ma ora penso che tenterò il teatro. Detto questo, LOL è stata esperienza difficile e bella, interessante: fuori dalle solite strade precostituite. Puoi fare di tutto, senza che nulla ti venga precluso. Non hai nessuna limitazione”.

Maccio Capatonda: “Il più pericoloso è stato Guzzanti”

Il suo collega più temuto in LOL? Corrado Guzzanti.