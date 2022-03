Maccio Capatonda e Ciro Priello hanno molto in comune (no spoiler, tranquilli), fra cui una partecipazione a LOL – Chi ride è Fuori, il programma di Amazon.

I due comici sono amici e dopo che Maccio Capatonda ha girato la seconda edizione di LOL, ha pure collaborato con Ciro Priello che si era un po’ insospettito.

Intervistati da FanPage in due momenti differenti, Maccio e Ciro hanno ironizzato sul contratto di riservatezza firmato con Amazon per la realizzazione del programma.

“Non avevo detto a nessuno e nemmeno a lui [Ciro Priello, ndr] che avevo partecipato e non ci avevo potuto parlare nemmeno prima che venisse annunciata la mia partecipazione. Abbiamo fatto anche delle cose insieme nel frattempo, ma io non potevo dirgli assolutamente nulla. LOL è una doppia costipazione: non puoi ridere e non puoi nemmeno dirlo”.

Storia confermata anche dal comico napoletano.

“Effettivamente è così. Quando l’ho incontrato in ufficio perché dovevamo girare delle cose, io gli avevo detto: “Ma farai LOL? Secondo me vinci tu”. Lui mi ha risposto (imita la voce di Maccio Capatonda, ndr): “Non ho fatto niente ma pure se lo avessi fatto non te lo potrei proprio dire”.

Maccio Capatonda: “Ero intimorito prima di fare LOL”

Sempre fra le pagine di FanPage, Maccio Capatonda ha concluso:

“Per me era la prima volta in un programma di cui non avevo controllato regia e montaggio, si trattava di una situazione spiazzante, ne ero intimorito. Mi sono fidato perché è così che funziona LOL, ma le prime quattro puntate nemmeno volevo vederle, proprio per questo timore. Le ho spiate la mattina in cui sono uscite, poi le ho viste la sera con la mia fidanzata e i vicini di casa, ma avevo le mani sugli occhi”.

E ancora: