Macchina del Ghiaccio 12kg/24h, Macchina del Ghiaccio per Uso Domestico Autopulente, Macchina Professionale per il Ghiaccio 1,5L, Pronta in 6 Minuti, con Maniglia/Silenziosa/Paletta/Cestello, Nera

Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti prodotti di alta qualità e un’esperienza di assistenza completa.

Per offrire ai nostri clienti una migliore esperienza di ghiaccio, abbiamo condotto ricerche e test per diversi anni per innovare una macchina per il ghiaccio che rispondesse meglio alle loro esigenze.

Con il suo aspetto innovativo, il design compatto e la grande capacità, è adatta a cucine, studi, uffici, roulotte e altro ancora.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 25 x 31 x 32 cm; 6,5 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 7 luglio 2023

Produttore ‏ : ‎ Vpcok Direct

ASIN ‏ : ‎ B0BZ4KDDV5

Numero modello articolo ‏ : ‎ HZB-12/G

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

【Produzione di Ghiaccio Rapida ed Efficiente】Con un compressore potenziato, la macchina ghiaccio produce 9 cubetti di ghiaccio in 6-13 minuti e 12 kg di cubetti di ghiaccio a forma di pallottola in 24 ore

【Multifunzionale】La macchina ghiaccio ha pulsanti chiari per tutti, con un’ampia gamma di funzioni tra cui scegliere: funzione di pulizia automatica / avviso di mancanza d’acqua / avviso di ghiaccio pieno a infrarossi / due dimensioni di cubetti di ghiaccio tra cui scegliere, S e L, una bevanda fresca per le calde giornate estive

【Design Compatto per una Facile Conservazione】La macchina ghiaccio misura 29,4*29*22,2cm ed è dotata di un serbatoio dell’acqua da 1,5L, compatto e capiente per le esigenze di casa/party/ufficio/campeggio/caravan, risparmiando spazio

【Maniglia per il Trasporto per una Facile Trasportabilità】Per facilitarne il trasporto, macchina ghiaccio ha progettato un’impugnatura (staccabile) che può essere presa e portata in campeggio con una sola mano

【Risparmio Energetico e Idrico】La macchina per il ghiaccio è dotata di un cestello per il ghiaccio incavato, che permette al ghiaccio di fluire nel serbatoio dell’acqua anche se si scioglie, e di uno spesso strato di schiuma all’esterno per isolare la macchina e ridurre il consumo energetico

【35dB Silenzioso】La macchina per il ghiaccio può essere utilizzata di notte senza preoccuparsi del rumore del funzionamento della macchina, permettendo a voi e alla vostra famiglia di dormire in tutta tranquillità

【Contenitore Capovolto per le Palette da Ghiaccio】Per evitare che l’acqua scorra dalla paletta sul tavolo, la nostra macchina per il ghiaccio è dotata di una speciale paletta che può essere riposta a testa in giù, per evitare che l’acqua macchi il tavolo e renderlo più pulito

【Alta Qualità del Servizio】Se avete problemi con la macchina per il ghiaccio, non esitate a contattarci, siamo sempre al vostro servizio