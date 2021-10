Accade tutte le volte. Ogni nuova generazione di MacBook Pro non è mai una mera prosecuzione della precedente. A ogni “super ciclo” generazionale, Apple di fatto reinventa completamente il suo computer portatile di punta. Non è un compito facile perché un computer è tutto sommato un computer, e l’evoluzione nel settore viaggia in armonia con le ultime tecnologie disponibili. Apple però ha dalla sua una integrazione totale tra hardware e software, che evolvono in simbiosi, ognuna per sfruttare al massimo le possibilità dell’altro. Una unione del tutto unica sul mercato e un’integrazione ancora più profonda da quando l’azienda della Mela ha abbandonato i processori Intel a favore dei suoi, autoprogettati e autocostruiti: i chip della serie M1.

In questi componenti di silicio costruiti con processo a 5 nanometri infatti c’è il cuore della rivoluzione di Apple. Introdotti lo scorso anno con i computer della serie Air e poi portati anche negli ultimi iMac, i chip (o meglio i Soc, ovvero system on chip) della serie M1 hanno fatto compiere ai Mac un primo salto generazionale. Che ora si completa con l’introduzione delle nuove versioni di quel processore, ovvero gli M1 Pro e M1 Max, potentissimi motori dentro questi nuovi MacBook Pro 2021.

Il MacBook Pro late 2021 esiste in due versioni, da 14 e 16 pollici, e con diverse configurazioni di memoria, elaboratori grafici e spazio di archiviazione. Eccetto che per le dimensioni, il display e la batteria, le due versioni sono identiche per capacità e connessioni e configurabili con le stesse specifiche. In tutte le versioni, anche l’entry level con M1Pro non a 10 ma a 8 core / 14 grafica (binned), il MacBook Pro 2021 rimane una macchina pensata e realizzata per l’attività professionale e in particolare con i creativi (oggi si dice creators) come utenza di riferimento principale. Ovviamente, meglio si configura e meglio è, e il prezzo sale di conseguenza. Il corpo macchina aumenta in spessore rispetto ai modelli introdotti nel 2016, per accogliere le nuove porte che si affiancano alle consuete Thunderbolt/Usb-C.

Va detto subito, se cercate un laptop Mac per fare lavoro d’ufficio, navigare sul web e guardare contenuti in streaming, un MacBook Air con M1 va benissimo. Questi MacBook si chiamano Pro per un motivo, sono costruiti con in mente un’intensa attività di produzione multimediale ad alto livello, sono veloci, reattivi e ottimizzati per compiti che prevedono flussi di dati e grandi quantità di informazioni da processare. Noi abbiamo provato una configurazione intermedia del 14 pollici, potremmo definirla la configurazione ideale per il modello più piccolo, non pompata al massimo (64 giga di Ram e di 32 core di grafica sono al momento il top) ma carburata per mettere il computer a dura prova senza rimorsi.

Com’è

La nostra versione di prova adotta un chip M1 Pro, 16 giga di Ram e 16 core grafici. Come noto, la particolarità del chip M1 rispetto alle classiche architetture dei computer è di essere un Soc, la differenza che rende possibili le prestazioni di queste macchine, perché tutte le componenti che risiedono fisicamente sullo stesso pezzo di silicio. Questo consente una trasmissione dei dati praticamente istantanea, anche grazie alle ottimizzazioni di banda (addirittura superiore nell’M1 Max).

Ma se dentro al nuovo MacBook Pro c’è questa rivoluzione, fuori le novità non mancano. Lo chassis cambia forma, riprendendo un po’ la foggia dei modelli ante-2016, e lo spessore arriva a 15.5 mm. Se ne va la Touch Bar, ovvero la strip oled sopra la tastiera e però tornano le porte: ora ci sono tre Thunderbolt 4/Usb4 con connessione Usb-C, una uscita Hdmi, uno slot per card SDXC e – a furor di popolo – ricompare il connettore MagSafe. MagSafe è un cavo di alimentazione con l’aggancio magnetico, ovvero è un salva computer nel caso qualcuno inciampasse sul cavo di ricarica: il connettore si stacca evitando che il MacBook rovini sul pavimento e con esso qualche migliaio di euro. Utile come poche cose nel mondo dei computer che benché tendente al wireless, dei cavi di alimentazione per ora ha ancora bisogno. Ma finalmente insomma si può dire addio ai dongle e alle docking station più o meno obbligatorie anche per copiare i dati da una scheda SD. Rispetto alla precedente generazione manca la quarta porta Thunderbolt, ma dal 2016 a oggi i Macbook Pro hanno avuto solo quelle e questi ritorni sono più che benvenuti. La tastiera ci pare molto buona, un meccanismo migliorato rispetto alle ultime versioni e che archivia definitivamente la stagione del meccanismo a farfalla che proprio come le farfalle, poteva durare poco. C’è ovviamente il tasto per il Touch ID, l’identificazione col polpastrello e sul display stavolta c’è un “notch” ovvero una piccola area che accoglie la fotocamera frontale (finalmente a 1080p). Prima del lancio ufficiale sembrava che questa area servisse ad accogliere il sensore per il riconoscimento facciale Face ID, ma così non è. Arriverà sicuramente in future versioni del MacBook Pro, lo spazio c’è.

Il display

Sul 14 pollici (14,2 per la precisione), il nuovo display con tecnologia Mini-Led (Apple lo chiama Liquid Retina XDR) ha 3024×1964 per 5,9 milioni di pixel di risoluzione e una profondità di 254 ppi, numeri che crescono proporzionalmente nel modello più grande da 16 pollici. Il pannello è composto da diecimila Mini-Led, un salto in avanti importante rispetto ai pur ottimi display Lcd delle scorse generazioni, qui siamo su un altro pianeta, molto molto vicino alla qualità dell’Oled senza però i rischi e i limiti di quella tecnologia a base organica. Su tutti una possibile persistenza delle immagini che, su applicazioni ad interfaccia spesso fissa come quelle da desktop, potrebbe rappresentare un’eventualità. Calibrato col profilo standard, lo schermo del nuovo MacBook Pro offre una resa cromatica impeccabile, senza saturazioni o slavature, ed è molto semplicemente il miglior display mai visto su un Mac portatile (e non solo). Impressionante la luminosità che rimane mediamente di 1000 nits, con possibili picchi di 1600. Del resto quella a Mini-Led è una tecnologia seconda solo ai Micro-Led, ma al momento quest’ultima è ancora lontana dal mercato commerciale per costi e complessità di produzione. Mini-Led è insomma un punto di incontro ottimale tra le soluzioni possibili e, soprattutto, su questo MacBook Pro i tempi di risposta e la resa complessiva di questo display, già perfettamente calibrato out-of-the-box, si pongono al top di quanto offre il mercato. Alcuni potrebbero essere preoccupati per il “notch”, ovvero la piccola insenatura rientrante che, sulla parte superiore del display, ospita il modulo fotocamera. A vedersi a monitor spento può sembrare un dettaglio poco armonizzato con la costruzione impeccabile di questo laptop. L’importante però è che in uso non se ne avverta granché la presenza, perché di fatto si “fonde” con la barra dei menu di MacOS e l’occhio non la percepisce più, soprattutto se si usa il Dark Mode. Ci sono alcune applicazioni che devono essere ottimizzate per questo notch e il funzionamento dei menu della barra, ma si tratta di ottimizzazioni di lieve entità.

A proposito della fotocamera: è finalmente Full HD a 1080, ma non c’è Face ID che però richiede ovviamente un suo modulo hardware e nemmeno, un po’ a sorpresa, la funzione Center Stage che mantiene al centro dell’immagine l’utente anche se si muove. Curioso perché c’è sugli iMac e anche sull’iPad Pro, che offrono a conti fatti un modulo di fotocamera anteriore migliore.

La prova

Per testare un computer dedicato al mondo della creatività professionale, servono applicazioni adatte. Nell’impiego di tutti i giorni, naturalmente M1 Pro si è rivelato una scheggia, dall’apertura delle applicazioni al loro funzionamento, anche con app e giochi non ottimizzati e “convertiti” in tempo reale dall’interprete Rosetta 2 non accusavano minimamente nella performance. Ma questa prova è stata eseguita su software che tipicamente si trovano negli studi di produzione. Nel nostro caso Final Cut Pro X, Logic Pro, Ableton Live 11, Cinema 4D e DaVinci Resolve, tre app dedicate al video e due all’audio. Per i video, oltre ai software citati già tutti ottimizzati per M1, abbiamo impiegato essenzialmente plugin MotionVfx e FxFactory oltre agli effetti e alle transizioni già incluse nei programmi. Nel caso dell’audio abbiamo deciso di utilizzare plugin nativi, senza impiegare Dsp esterni, passando in ogni caso da una scheda Universal Audio Apollo Twin Thunderbolt in cascata con un altro processore, una Uad Satellite Octo. Come plugin abbiamo utilizzato Brainworx, Ujam, Fxpansion, Plugin Alliance, Waves, Sugar Bytes, SoundToys, Arturia, patch di Max for Live, strumenti Kontakt, sia già ottimizzati per M1 che supportati dall’interprete Intel, Rosetta 2.

Questo M1 Pro 14 pollici, a differenza del modello maggiore da 16, nasce per contenere una potenza rilevante in una dimensione di grande portabilità. È importante ricordare che entrambe le versioni possono essere configurate allo stesso identico livello di potenza, quello che cambia sono le dimensioni del display e la potenza della batteria, naturalmente più capiente nel modello più grande, quest’ultimo probabilmente – ma non l’abbiamo testato – per semplice questione fisica, a parità di potenza dissipa il calore più facilmente grazie alle superfici più ampie, e fa entrare ancora meno in funzione le ventole interne che nel 14 pollici che abbiamo provato, sostanzialmente si sono avviate un paio di volte su dei rendering in Final Cut con tre flussi 4K e dei plugin di animazione 3D in tempo reale attivi sulla timeline.

Nei benchmark che abbiamo utilizzato, tutti gli indicatori hanno rilevato un importante miglioramento nelle prestazioni in single thread, ma il salto di performance che lascia basiti è quello in multithread, dove i numeri registrati sono oltre i chipset più potenti sul mercato al momento.

Nella nostra prova abbiamo svolto tutto senza collegare il laptop all’alimentatore, perché uno dei punti chiave di questi MacBook Pro è l’efficienza energetica. E durante l’utilizzo, intenso e con app “esigenti”, abbiamo riscontrato performance inedite nel rapporto prestazioni/durata batteria. È infatti nell’uso delle applicazioni creative, oltre alle prove di number crunching che sono indicative ma non restituiscono un’esperienza d’uso, che questo MacBook Pro si rivela per quello che è. Ovvero una belva di potenza, con elaborazione di quantità di dati e flussi che invece letteralmente affoga la macchina di precedente generazione che usiamo come riferimento (un MacBook Pro 2019, Intel i9 2.9 6 core, 32 giga di Ram anche se la macchina di riferimento ideale sarebbe un i7 8 core 2.6, 16 pollici del 2020, che non avevamo a disposizione). Messi l’uno accanto all’altro, il nuovo Pro fa nella metà (per eccesso) del tempo gli stessi compiti. L’Ssd offre uno livello di performance paragonabile, oltre il doppio di velocità utilizzando il Disk speed test di Blackmagic. I risultati di 3DMark (Wild Life, specifico per M1) e Geekbench parlano molto chiaro: il salto prestazionale sulla gpu, utilizzando le librerie Metal, è di oltre tre volte quanto offerto dai primi M1, e purtroppo essendo un benchmark nativo iOS non si può rapportare agli Intel, che venivano però già doppiati nelle prestazioni dagli M1 “lisci”. Geekbench 5 in multi core riscontra un incremento di oltre il 70% sull’i9 e di circa il 40% in single core. Insomma un’altra categoria, che naturalmente sale di livello ulteriormente con i Max.

La “forza bruta” dei nuovi chip è evidente, ma il dato più significativo della prova utente è quando le applicazioni funzionano meglio anche con carichi pesanti. È il caso di questo nuovo Macbook, naturalmente è merito della potenza del chip M1 Pro ma anche della profonda ottimizzazione tra l’hardware e il software che deve far “girare”. Final Cut Pro X e Da Vinci Resolve semplicemente “volano”, anche sui file ProRes grazie ai convertitori nativi dei nuovi MbPro. Sembra, per dare un’idea di sensazione, di usare delle app per iPad in cui non esiste il minimo lag, tutto accade in tempo reale. E soprattutto la temuta palla da spiaggia multicolore – quella che disattiva il puntatore del mouse e indica quando il Mac si ferma a “pensare” – non appare mai, davvero mai. Ogni utente Mac ha almeno una volta nella vita visto apparire la “Beachball of death” quando si stressa troppo il computer. Ecco, qui non l’abbiamo vista mai.

Lo stesso accade con ogni altra app “pesante”, abbiamo aperto sessioni Logic e Ableton da 60 tracce con un centinaio di plugin su ogni canale, ed è come se avessimo aperto il blocco note: zero fatica, tutto ultrafluido. Il merito della struttura di M1 Pro, che ha otto core di potenza e due di risparmio energetico (il precedente M1 ne aveva quattro e quattro) e soprattutto – gli ingegneri Apple hanno realizzato qualcosa di davvero mai visto prima, ottimizzando a livelli inediti la velocità di trasmissione tra la cpu e la memoria: oggettivamente, anche con “soli” 200 gigabyte al secondo di banda di memoria su questo chip (M1 Max ne arriva a gestire 400), è una performance assolutamente impressionante, soprattutto in relazione al consumo energetico. Sempre più spesso, infatti, i MacBook Pro vengono usati come workstation in sostituzione dei desktop, in questo scenario M1 Pro supporta fino a due monitor esterni, M1 Max fino a quattro. Ma usandolo con la batteria, in movimento, e facendogli fare operazioni intense – le stesse fatte in studio, montaggio video e audio – la batteria ha retto per dieci ore abbondanti a carichi di lavoro che ha portato il nostro MacBook Intel i9 a zero, nella metà del tempo.

C’è da segnalare l’ottimo lavoro fatto sull’audio. Gli speaker restituiscono un suono lineare e mai enfatico, ma è il nuovo array di microfoni ad impressionare per chiarezza e definizione, per quanto minuscoli possano essere i sensori. Una volta indossato un buon paio di cuffie, è sostanzialmente possibile registrare la voce col Mac per Podcast e anche parti cantate con qualità prossima a quella da project studio, senza temere nemmeno l’entrata in funzione delle ventole che, come detto, di fatto non girano quasi mai.

E per i giochi? Storicamente il Mac non è la piattaforma di elezione per i gamer, ma con questa nuova generazione di M1 l’idea di Apple appare chiara, creare una nuova piattaforma di riferimento anche per questo mercato, e portare i developer a lavorare sulle sue Api grafiche a basso livello, Metal, in un settore finora dominato da Vulkan e OpenGL. Gli M1 sono giovani ma offrono tutte le caratteristiche hardware adatte al gaming tripla A. Già adesso, Rise of the Tomb Raider gira ad alto livello di dettagli su M1 Pro 77/79 fps, il Max dai primi benchmark risulta paragonabile a una RTX 3070 mobile (e quindi sopra i 110 fps). E a questo punto, che il Mac possa diventare una piattaforma da gamer sembra essere solo questione di tempo.

Quale comprare

Purtroppo non abbiamo provato M1 Max, ma ragionevolmente possiamo ipotizzare un incremento di prestazioni, alla configurazione massima, tra il 25 e il 30% superiori. Il nostro consiglio è di evitare la configurazione base a 8 core e prendere, per il 14 pollici, quella che abbiamo provato. Se si lavora molto con i video si possono scegliere 32 giga di memoria grafica ma a quel punto è meglio puntare sul 16 pollici, perché lo spazio sul display è sempre utile e soprattutto, aumenta la risoluzione. Il nostro consiglio è di valutare cosa si vuol fare con la macchina e scegliere come “pimparla” a seconda di esigenze anche future, perché poi dopo l’acquisto, non si può cambiare nulla. Se si lavora molto in mobilità, il 14 è una scelta azzeccata anche perché non bisogna più caricarsi di dongle e adattatori, è già tutto sul corpo macchina. M1 Pro appare come un processore molto ben calibrato, mentre M1 Max è davvero dedicato agli ultraprofessionisti, e il salto in avanti prestazionale rispetto agli i7/i9 di precedente generazione è notevole, già con il Pro. In conclusione: “Can’t innovate anymore my ass”, sbottò Phil Schiller nel 2013 risponendo alle critiche degli utenti professionali presentando il Mac Pro a cilindro, e oggi per Apple quella frase sembra più vera che mai. I nuovi MacBook Pro sono una pietra miliare per l’innovazione della tecnologia personale, e la piattaforma M rappresenta al momento un unicum qualitativo, su cui tutto il mercato si dovrà parametrare.