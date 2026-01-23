MacBook Air 13″ M4 Chip 16GB 512GB SSD Sky Blue

13.8 C
Apple MacBook Air 13″ Laptop with M4 Chip (2025) – Designed for Apple Intelligence, 13.6″ Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, Touch ID; Sky Blue

Scopri il nuovo Apple MacBook Air 13″ con chip M4 (2025)

Il MacBook Air è progettato per essere il tuo compagno di lavoro e di svago ideale. Con il chip M4, potrai eseguire tutte le tue attività e passioni con estrema velocità e fluidità. La batteria dura fino a 18 ore e il design ultra-compact ti permette di portarlo ovunque.

Prestazioni eccezionali

Il chip M4 offre prestazioni ancora più elevate e fluide in tutto ciò che fai. Noterai la differenza quando lavori con multiple app contemporaneamente, editi video o ti immergi in giochi graficamente impegnativi. Ecco alcuni vantaggi pratici:

    • Maggior velocità e fluidità nelle attività quotidiane
    • Prestazioni migliori per l’editing video e i giochi

Progettato per l’intelligenza di Apple

L’intelligenza di Apple è il sistema di intelligenza personale che rende più facile scrivere, creare e fare tutto ciò che desideri. E con le funzionalità di privacy all’avanguardia, puoi stare tranquillo che nessuno potrà accedere ai tuoi dati, nemmeno Apple.

Display e connettività

Il display Liquid Retina da 13,6″ supporta un miliardo di colori e offre un’esperienza visiva incredibile. La fotocamera da 12MP, i tre microfoni e i quattro altoparlanti con suono spaziale rendono l’esperienza ancora più coinvolgente. Il MacBook Air dispone anche di due porte Thunderbolt 4, una porta di ricarica MagSafe, una presa per cuffie, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Sistema operativo e compatibilità

Il macOS offre prestazioni ottimali per le app che utilizzi di più, come Microsoft 365 Copilot, Adobe Creative Cloud e Google Workspace. E se ami il tuo iPhone, amerai anche il Mac, che lavora in perfetta armonia con gli altri dispositivi Apple.

Acquista ora e scopri il potenziale del MacBook Air

Non perdere l’opportunità di scoprire il potenziale del nuovo Apple MacBook Air 13″ con chip M4. Acquista ora e scopri come può aiutarti a lavorare, creare e divertirti in modo più efficiente e coinvolgente!

