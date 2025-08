MacBook Air 13” M4 2025 – 16GB RAM, 256GB SSD, Touch ID

🔥 Offerta Amazon

Ultra Leggero. Super Veloce. Con il chip M4, il MacBook Air trasforma ogni tua attività in un’esperienza fluida e senza sforzi. Grazie a Apple Intelligence, alla batteria che dura fino a 18 ore e a un design incredibilmente compatto, potrai affrontare il tuo lavoro e le tue passioni ovunque ti trovi.

Superpoteri del Chip M4

Questo chip all’avanguardia ti regala una velocità e una reattività senza precedenti. Che tu stia utilizzando più applicazioni contemporaneamente, montando video o esplorando mondi di gioco con grafica mozzafiato, il MacBook Air ti accompagnerà senza mai rallentare.

Pensato per un’Intelligenza Sostenibile

Con Apple Intelligence, ogni tua creazione diventa più semplice e veloce. E con avanzate funzioni di tutela della privacy, hai la certezza che i tuoi dati sono al sicuro.

Il display Liquid Retina da 13,6″ offre un miliardo di colori, rendendo foto e video più vividi e i testi più nitidi che mai. Ogni immagine prende vita sotto i tuoi occhi!

Grazie alla videocamera 12MP Center Stage, ai tre microfoni e ai quattro altoparlanti con audio spaziale, il tuo MacBook Air non solo si fa notare, ma ti regala anche un’esperienza audio-visiva senza pari.

Se ami il tuo iPhone, adorerai anche il Mac! Puoi copiare e incollare senza sforzo tra i tuoi dispositivi e rispondere a messaggi e chiamate FaceTime direttamente dal tuo Mac.

Non lasciarti sfuggire tutte le potenzialità del MacBook Air. Scopri come può trasformare il tuo modo di lavorare e divertirti!

